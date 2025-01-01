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АКАС Алматы - результаты

Алматы
Казахстан. Первая лига
Тренер:
Валерий Нестеренко
Результаты
Расписание
Таблица
09.04 | 14:30
Каспий
3 : 1
АКАС Алматы
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