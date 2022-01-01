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Шотландия. Чемпионшип
Команды
Ливингстон
Состав
€ 2 млн
Ливингстон - состав команды
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип
Стадион:
Тони Макарони Арена
Сайт:
http://livingstonfc.co.uk/
Тренер:
Дэвид Мартиндейл
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
14
Jack Hamilton
Вра
-
3
Монтгомери Адам
Защ
24
€ 0.4 млн
27
Уилсон Данни
Защ
34
€ 0.1 млн
5
МакГован Райан
Защ
37
€ 0.025 млн
3
Babacar Fati
Защ
-
2
Cammy Kerr
Защ
-
20
Дансо Эммануэль
Пол
25
€ 0.4 млн
6
Денхольм Эйдан
Пол
22
€ 0.3 млн
24
Силла Мохамад
Пол
32
€ 0.075 млн
8
Питтман Скотт
Пол
34
€ 0.05 млн
10
Кэри Грехэм
Пол
37
€ 0.025 млн
37
Эрфилд Скотт
Пол
37
€ 0.025 млн
40
Samson Lawal
Пол
-
22
Andrew Shinnie
Пол
-
21
Тамм Алекс
Нап
25
€ 0.4 млн
11
Макленнан Коннор
Нап
26
€ 0.1 млн
26
Монтано Кристиан
Нап
34
€ 0.075 млн
18
Бокила Жереми
Нап
37
€ 0.025 млн
36
Sam Culbert
Нап
-
29
Joshua Zimmerman
Нап
-
17
Мэй Стиви
Нап
33
-
7
Jon Nouble
Нап
-
28
J. Prior
Нап
-
16
Andy Winter
Нап
-
10
Маккей Барри
Нап
31
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 8, нападающих: 11
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