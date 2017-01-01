Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Северная Ирландия. Премьершип
Команды
Баллимина Юнайтед
Результаты
Баллимина Юнайтед - результаты матчей
Баллимена
Северная Ирландия. Премьершип
Стадион:
Баллимина Шоуграундс
Сайт:
http://ballymenaunitedfc.com/
Тренер:
Джим Эрвин
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Северная Ирландия. Премьершип. 2025/2026
Северная Ирландия. Премьершип. 2024/2025
Лига Европы. 2019/2020
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
25.04 | 17:00
Крузейдерс
3 : 2
Баллимина Юнайтед
18.04 | 17:00
Баллимина Юнайтед
1 : 2
Портадаун
15.04 | 21:45
Баллимина Юнайтед
0 : 0
Бангор
11.04 | 17:00
Каррик Рейнджерс
2 : 3
Баллимина Юнайтед
07.04 | 21:45
Баллимина Юнайтед
1 : 1
Гленавон
21.03 | 23:00
Клифтонвилл
2 : 2
Баллимина Юнайтед
14.03 | 18:00
Баллимина Юнайтед
2 : 1
Каррик Рейнджерс
07.03 | 18:00
Баллимина Юнайтед
1 : 1
Портадаун
28.02 | 18:00
Баллимина Юнайтед
0 : 2
Ларн
24.02 | 22:45
Баллимина Юнайтед
2 : 2
Гленавон
20.02 | 22:45
Колрейн
1 : 0
Баллимина Юнайтед
17.02 | 22:45
Баллимина Юнайтед
2 : 0
Крузейдерс
14.02 | 18:00
Гленторан
2 : 1
Баллимина Юнайтед
31.01 | 18:00
Линфилд
2 : 1
Баллимина Юнайтед
17.01 | 18:00
Данганнон Свифтс
2 : 0
Баллимина Юнайтед
13.01 | 22:45
Баллимина Юнайтед
2 : 2
Клифтонвилл
30.12 | 22:45
Бангор
2 : 0
Баллимина Юнайтед
26.12 | 18:00
Баллимина Юнайтед
2 : 0
Колрейн
20.12 | 18:00
Баллимина Юнайтед
1 : 1
Каррик Рейнджерс
13.12 | 18:00
Портадаун
1 : 0
Баллимина Юнайтед
06.12 | 18:00
Баллимина Юнайтед
1 : 2
Данганнон Свифтс
29.11 | 18:00
Гленавон
3 : 1
Баллимина Юнайтед
22.11 | 18:00
Баллимина Юнайтед
2 : 2
Крузейдерс
08.11 | 18:00
Бангор
2 : 3
Баллимина Юнайтед
01.11 | 20:30
Баллимина Юнайтед
0 : 2
Ларн
25.10 | 17:00
Линфилд
2 : 1
Баллимина Юнайтед
18.10 | 17:00
Гленторан
2 : 0
Баллимина Юнайтед
11.10 | 17:00
Баллимина Юнайтед
1 : 3
Колрейн
04.10 | 17:00
Каррик Рейнджерс
1 : 2
Баллимина Юнайтед
27.09 | 17:00
Баллимина Юнайтед
0 : 2
Данганнон Свифтс
20.09 | 17:00
Крузейдерс
1 : 1
Баллимина Юнайтед
16.09 | 21:45
Баллимина Юнайтед
1 : 0
Линфилд
13.09 | 17:00
Клифтонвилл
3 : 2
Баллимина Юнайтед
06.09 | 17:00
Баллимина Юнайтед
0 : 2
Гленторан
29.08 | 21:45
Ларн
2 : 0
Баллимина Юнайтед
23.08 | 17:00
Баллимина Юнайтед
4 : 0
Бангор
19.08 | 21:45
Портадаун
0 : 2
Баллимина Юнайтед
09.08 | 17:00
Гленавон
0 : 2
Баллимина Юнайтед
Главные новости
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
1
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
2
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
3
Видео
Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
3
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
9
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
7
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+