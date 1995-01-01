Турниры:
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа G
|Второй этап, 9 тур
|24 марта, четверг
|00:00
|Кувейт
|Лаос
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Перенесен на неопределенный срок
|Второй этап, 8 тур
|17 ноября, вторник
|15:00
|Лаос
|0:5
|Южная Корея
|Второй этап, 7 тур
|12 ноября, четверг
|18:00
|Ливан
|7:0
|Лаос
|Второй этап, 6 тур
|13 октября, вторник
|15:00
|Мьянма
|3:1
|Лаос
|Второй этап, 4 тур
|8 сентября, вторник
|15:00
|Лаос
|0:2
|Кувейт
|Второй этап, 3 тур
|3 сентября, четверг
|14:00
|Южная Корея
|8:0
|Лаос
|Второй этап, 2 тур
|16 июня, вторник
|15:00
|Лаос
|0:2
|Ливан
|Второй этап, 1 тур
|11 июня, четверг
|15:00
|Лаос
|2:2
|Мьянма