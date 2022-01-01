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Венгрия. Национальный чемпионат
Команды
Кишварда
Состав
€ 2 млн
Кишварда - состав команды
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат
Стадион:
Варкерти
Сайт:
http://kisvardafc.hu/
Тренер:
Габор Эрош
Состав
Статистика
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Marcell Kovács
Вра
-
24
Ципетич Бранимир
Защ
31
€ 0.45 млн
26
Радмановац Никола
Защ
29
€ 0.45 млн
5
Члумецки Мартин
Защ
29
€ 0.35 млн
3
Йовичич Александар
Защ
31
€ 0.25 млн
2
Stephen Daniel
Защ
-
44
Raúl Stefan
Защ
-
42
Tibor Lippai
Защ
-
18
Kevin Körmendi
Защ
-
23
Sinan Medgyes
Защ
-
80
Мбок Янга
Пол
26
€ 0.35 млн
11
Матанович Марко
Пол
26
€ 0.3 млн
4
Матич Бернардо
Пол
32
€ 0.3 млн
55
Krisztián Nagy
Пол
-
70
Levente Szőr
Пол
-
8
István Soltész
Пол
-
14
Bogdan Melnyk
Пол
-
86
Новотны Сома
Нап
32
€ 0.2 млн
27
Месанович Ясмин
Нап
34
€ 0.2 млн
29
Bence Bíró
Нап
-
16
Gábor Molnár
Нап
-
99
Tonislav Yordanov
Нап
-
7
Szilárd Szabó
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 6
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