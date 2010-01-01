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    ТНС - результаты

    Город Ллансантфрайд
    Дивизион Уэльс-Cymru Alliance
    Сайт http://www.saints-alive.co.uk/
    Стадион Парк Холл Стэдиум
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    2 раунд
    ответный матч    		 26 июля, вторник 20:15 ТНС 0:0 Викингур
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 22:30 Викингур 2:0 ТНС
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