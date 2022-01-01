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Главная
Румыния. Лига I
Команды
Фарул
Состав
€ 3 млн
Фарул - состав команды
Констанца
Румыния. Лига I
Сайт:
http://www.farulconstanta.com/
Тренер:
Флавиус Стойкан
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Alexandru Buzbuchi
Вра
-
5
Аберден Набиль
Защ
24
€ 0.5 млн
93
Фуртадо Стиви
Защ
31
€ 0.3 млн
15
Цыру Богдан
Защ
32
€ 0.2 млн
4
Gustavo Marins
Защ
-
33
João Ferreira
Защ
-
2
David Maftei
Защ
-
24
Sofyane Bouzamoucha
Защ
-
3
Valentin Țicu
Защ
-
50
André Seruca
Защ
-
17
Ionuț Larie
Защ
-
22
Dan Sirbu
Защ
-
20
Радаславеску Эдуард
Пол
22
€ 0.65 млн
10
Сильвестр Эдди
Пол
27
€ 0.25 млн
70
Ахлинви Маттео
Пол
27
€ 0.25 млн
14
Ianis Podoleanu
Пол
-
80
Nicolas Popescu
Пол
-
13
Ionut Cercel
Пол
-
18
Luca Banu
Пол
-
6
Victor Dican
Пол
-
30
Григорян Нарек
Нап
25
€ 0.7 млн
7
Алибек Денис
Нап
35
€ 0.25 млн
11
Ганя Кристиан
Нап
34
€ 0.2 млн
10
Янку Габриэл
Нап
32
€ 0.15 млн
25
Войтуш Якуб
Нап
32
€ 0.125 млн
27
Ionuț Cojocaru
Нап
-
8
I. Vina
Нап
-
23
Tony Njike
Нап
-
21
L. Pellegrini (pen.)
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 1, защитников: 11, полузащитников: 8, нападающих: 9
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