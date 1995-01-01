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    Ланьон - результаты

    Город Ланьон
    Дивизион Франция-CFA 2
    Сайт www.lannionfc.com/
    Турниры:
    Франция. Кубок (2022/2023)
    1/32 финала
    		8 января, воскресенье 20:00 Ланьон 1:7 Тулуза
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