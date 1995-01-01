Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Будучность
|15
|10
|3
|2
|28:8
|20
|33
|2.
|Петровац
|15
|9
|3
|3
|19:9
|10
|30
|3.
|Дечич
|16
|5
|8
|3
|16:13
|3
|23
|4.
|Бокель
|16
|7
|2
|7
|16:18
|-2
|23
|5.
|Арсенал Тив
|16
|5
|6
|5
|18:18
|0
|21
|6.
|Морнар
|16
|6
|3
|7
|18:21
|-3
|21
|7.
|Единство Биело-Поле
|16
|6
|2
|8
|19:27
|-8
|20
|8.
|Сутьеска
|16
|4
|5
|7
|14:17
|-3
|17
|9.
|Отрант-Олимпик
|16
|3
|5
|8
|12:20
|-8
|14
|10.
|Езеро
|16
|2
|7
|7
|10:19
|-9
|13
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Будучность
|8
|4
|3
|1
|15:6
|9
|15
|2.
|Петровац
|7
|4
|2
|1
|8:3
|5
|14
|3.
|Единство Биело-Поле
|8
|4
|2
|2
|12:9
|3
|14
|4.
|Дечич
|8
|3
|2
|3
|8:7
|1
|11
|5.
|Морнар
|8
|3
|1
|4
|10:9
|1
|10
|6.
|Арсенал Тив
|8
|2
|4
|2
|8:6
|2
|10
|7.
|Езеро
|8
|2
|4
|2
|5:6
|-1
|10
|8.
|Бокель
|8
|3
|0
|5
|8:10
|-2
|9
|9.
|Отрант-Олимпик
|8
|2
|1
|5
|10:15
|-5
|7
|10.
|Сутьеска
|8
|1
|3
|4
|5:10
|-5
|6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Будучность
|7
|6
|0
|1
|13:2
|11
|18
|2.
|Петровац
|8
|5
|1
|2
|11:6
|5
|16
|3.
|Бокель
|8
|4
|2
|2
|8:8
|0
|14
|4.
|Дечич
|8
|2
|6
|0
|8:6
|2
|12
|5.
|Сутьеска
|8
|3
|2
|3
|9:7
|2
|11
|6.
|Арсенал Тив
|8
|3
|2
|3
|10:12
|-2
|11
|7.
|Морнар
|8
|3
|2
|3
|8:12
|-4
|11
|8.
|Отрант-Олимпик
|8
|1
|4
|3
|2:5
|-3
|7
|9.
|Единство Биело-Поле
|8
|2
|0
|6
|7:18
|-11
|6
|10.
|Езеро
|8
|0
|3
|5
|5:13
|-8
|3