Турниры:
Никарагуа. Примера. Апертура (2024/2025)
|16 тур
|18 ноября, понедельник
|05:00
|2:1
|15 тур
|11 ноября, понедельник
|03:00
|1:1
|14 тур
|8 ноября, пятница
|05:00
|2:3
|13 тур
|4 ноября, понедельник
|00:00
|1:0
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|06:00
|3:0
|11 тур
|20 октября, воскресенье
|01:00
|2:1
|10 тур
|6 октября, воскресенье
|02:00
|1:3
|9 тур
|29 сентября, воскресенье
|02:00
|2:2
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|03:00
|2:3
|7 тур
|19 сентября, четверг
|02:00
|0:1
|6 тур
|16 сентября, понедельник
|03:00
|2:0
|5 тур
|2 сентября, понедельник
|01:00
|1:1
|4 тур
|25 августа, воскресенье
|01:00
|1:0
|3 тур
|18 августа, воскресенье
|02:00
|0:3
|2 тур
|11 августа, воскресенье
|00:00
|1:0
|1 тур
|3 августа, суббота
|04:00
|5:0