Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Дирианген
|16
|10
|4
|2
|38:15
|23
|34
|2.
|Реал Эстели
|16
|9
|5
|2
|33:12
|21
|32
|3.
|Матагальпа
|16
|7
|7
|2
|26:18
|8
|28
|4.
|Вальтер Ферретти
|16
|7
|4
|5
|19:14
|5
|25
|5.
|Манагуа
|16
|7
|3
|6
|29:23
|6
|24
|6.
|Спорт Себако
|16
|5
|6
|5
|18:17
|1
|21
|7.
|УНАН Манагуа
|16
|4
|4
|8
|15:27
|-12
|16
|8.
|Мунисипаль Халапа
|16
|3
|5
|8
|15:31
|-16
|14
|9.
|Ранчо Сантана
|16
|3
|3
|10
|14:31
|-17
|12
|10.
|Депортиво Окоталь
|16
|3
|3
|10
|15:34
|-19
|12
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Дирианген
|8
|7
|0
|1
|22:5
|17
|21
|2.
|Реал Эстели
|8
|4
|4
|0
|19:3
|16
|16
|3.
|Матагальпа
|8
|4
|4
|0
|17:8
|9
|16
|4.
|Манагуа
|7
|5
|0
|2
|17:8
|9
|15
|5.
|Спорт Себако
|8
|4
|2
|2
|13:7
|6
|14
|6.
|Вальтер Ферретти
|8
|4
|2
|2
|12:8
|4
|14
|7.
|УНАН Манагуа
|9
|3
|4
|2
|10:13
|-3
|13
|8.
|Мунисипаль Халапа
|8
|3
|3
|2
|8:5
|3
|12
|9.
|Депортиво Окоталь
|8
|3
|1
|4
|11:13
|-2
|10
|10.
|Ранчо Сантана
|8
|2
|2
|4
|9:14
|-5
|8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал Эстели
|8
|5
|1
|2
|14:9
|5
|16
|2.
|Дирианген
|8
|3
|4
|1
|16:10
|6
|13
|3.
|Матагальпа
|8
|3
|3
|2
|9:10
|-1
|12
|4.
|Вальтер Ферретти
|8
|3
|2
|3
|7:6
|1
|11
|5.
|Манагуа
|9
|2
|3
|4
|12:15
|-3
|9
|6.
|Спорт Себако
|8
|1
|4
|3
|5:10
|-5
|7
|7.
|Ранчо Сантана
|8
|1
|1
|6
|5:17
|-12
|4
|8.
|УНАН Манагуа
|7
|1
|0
|6
|5:14
|-9
|3
|9.
|Депортиво Окоталь
|8
|0
|2
|6
|4:21
|-17
|2
|10.
|Мунисипаль Халапа
|8
|0
|2
|6
|7:26
|-19
|2