Турниры:
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура (2024/2025)
|16 тур
|11 ноября, понедельник
|00:00
|0:0
|15 тур
|8 ноября, пятница
|04:30
|2:3
|14 тур
|3 ноября, воскресенье
|00:00
|2:4
|13 тур
|28 октября, понедельник
|03:15
|2:2
|12 тур
|20 октября, воскресенье
|04:15
|1:4
|11 тур
|6 октября, воскресенье
|04:30
|1:1
|10 тур
|29 сентября, воскресенье
|04:30
|3:2
|9 тур
|24 сентября, вторник
|04:00
|5:0
|8 тур
|19 сентября, четверг
|00:00
|0:0
|7 тур
|15 сентября, воскресенье
|00:00
|1:1
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|04:30
|1:0
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|04:30
|1:1
|4 тур
|19 августа, понедельник
|00:00
|0:0
|3 тур
|11 августа, воскресенье
|04:00
|0:1
|2 тур
|5 августа, понедельник
|04:30
|1:1
|1 тур
|29 июля, понедельник
|00:00
|0:3