Турниры:
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура (2024/2025)
|16 тур
|11 ноября, понедельник
|04:30
|2:1
|15 тур
|8 ноября, пятница
|02:15
|0:0
|14 тур
|3 ноября, воскресенье
|00:00
|2:4
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|04:15
|1:1
|12 тур
|21 октября, понедельник
|02:15
|1:4
|11 тур
|5 октября, суббота
|04:00
|2:1
|10 тур
|30 сентября, понедельник
|02:15
|4:0
|9 тур
|22 сентября, воскресенье
|04:00
|0:0
|8 тур
|19 сентября, четверг
|04:30
|1:2
|7 тур
|15 сентября, воскресенье
|02:15
|0:3
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|02:15
|4:0
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|04:30
|1:1
|4 тур
|18 августа, воскресенье
|00:00
|1:0
|3 тур
|10 августа, суббота
|04:00
|3:0
|2 тур
|4 августа, воскресенье
|04:30
|1:1
|1 тур
|28 июля, воскресенье
|04:00
|0:2