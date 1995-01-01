Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпия Т
|16
|9
|5
|2
|31:15
|16
|32
|2.
|Реал Эспанья
|16
|8
|3
|5
|20:14
|6
|27
|3.
|Мотагуа
|16
|7
|4
|5
|26:18
|8
|25
|4.
|Марафон
|16
|6
|6
|4
|21:17
|4
|24
|5.
|Оланчо
|16
|5
|6
|5
|23:15
|8
|21
|6.
|Виктория Ла-Сейба
|16
|5
|4
|7
|27:26
|1
|19
|7.
|Генезис
|16
|4
|5
|7
|18:25
|-7
|17
|8.
|Реал Сосьедад Токоа
|16
|3
|8
|5
|16:27
|-11
|17
|9.
|Хутикальпа
|16
|4
|5
|7
|12:23
|-11
|17
|10.
|Лобос УПНФМ
|16
|5
|2
|9
|16:30
|-14
|17
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпия Т
|8
|5
|3
|0
|21:8
|13
|18
|2.
|Виктория Ла-Сейба
|8
|5
|1
|2
|19:11
|8
|16
|3.
|Оланчо
|8
|4
|2
|2
|17:6
|11
|14
|4.
|Реал Эспанья
|8
|4
|2
|2
|9:8
|1
|14
|5.
|Лобос УПНФМ
|8
|4
|1
|3
|10:10
|0
|13
|6.
|Марафон
|8
|3
|3
|2
|12:8
|4
|12
|7.
|Мотагуа
|8
|3
|2
|3
|12:12
|0
|11
|8.
|Хутикальпа
|8
|2
|3
|3
|6:6
|0
|9
|9.
|Генезис
|8
|2
|3
|3
|8:10
|-2
|9
|10.
|Реал Сосьедад Токоа
|8
|1
|4
|3
|5:12
|-7
|7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мотагуа
|8
|4
|2
|2
|14:6
|8
|14
|2.
|Олимпия Т
|8
|4
|2
|2
|10:7
|3
|14
|3.
|Реал Эспанья
|8
|4
|1
|3
|11:6
|5
|13
|4.
|Марафон
|8
|3
|3
|2
|9:9
|0
|12
|5.
|Реал Сосьедад Токоа
|8
|2
|4
|2
|11:15
|-4
|10
|6.
|Генезис
|8
|2
|2
|4
|10:15
|-5
|8
|7.
|Хутикальпа
|8
|2
|2
|4
|6:17
|-11
|8
|8.
|Оланчо
|8
|1
|4
|3
|6:9
|-3
|7
|9.
|Лобос УПНФМ
|8
|1
|1
|6
|6:20
|-14
|4
|10.
|Виктория Ла-Сейба
|8
|0
|3
|5
|8:15
|-7
|3