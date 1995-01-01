Турниры:
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура (2024/2025)
|16 тур
|11 ноября, понедельник
|02:15
|3:0
|15 тур
|8 ноября, пятница
|02:15
|0:0
|14 тур
|4 ноября, понедельник
|02:15
|2:2
|13 тур
|28 октября, понедельник
|03:15
|2:2
|12 тур
|21 октября, понедельник
|04:30
|1:1
|11 тур
|6 октября, воскресенье
|02:15
|4:0
|10 тур
|30 сентября, понедельник
|04:30
|0:1
|9 тур
|23 сентября, понедельник
|04:30
|2:0
|8 тур
|20 сентября, пятница
|02:15
|1:2
|7 тур
|16 сентября, понедельник
|00:00
|3:2
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|02:15
|4:0
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|02:15
|0:0
|4 тур
|19 августа, понедельник
|00:00
|0:0
|3 тур
|12 августа, понедельник
|02:15
|3:1
|2 тур
|4 августа, воскресенье
|00:00
|1:0
|1 тур
|29 июля, понедельник
|02:15
|0:1