Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
Венгрия. Национальный чемпионат (2024/2025)
|3 тур
|23 ноября, суббота
|15:30
|15 тур
|29 ноября, пятница
|22:00
|16 тур
|8 декабря, воскресенье
|16:45
|17 тур
|15 декабря, воскресенье
|17:30
|18 тур
|1 февраля, суббота
|01:00
|19 тур
|8 февраля, суббота
|01:00
|20 тур
|15 февраля, суббота
|01:00
|21 тур
|22 февраля, суббота
|01:00
|22 тур
|1 марта, суббота
|01:00
|23 тур
|8 марта, суббота
|01:00
|24 тур
|16 марта, воскресенье
|01:00
|25 тур
|29 марта, суббота
|01:00
|26 тур
|5 апреля, суббота
|01:00
|27 тур
|12 апреля, суббота
|01:00
|28 тур
|19 апреля, суббота
|01:00
|29 тур
|26 апреля, суббота
|01:00
|30 тур
|3 мая, суббота
|01:00
|31 тур
|10 мая, суббота
|01:00
|32 тур
|17 мая, суббота
|01:00
|33 тур
|24 мая, суббота
|01:00