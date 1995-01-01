Турниры:
Турция. Суперлига (2024/2025)
|12 тур
|9 ноября, суббота
|13:30
|3:2
|11 тур
|3 ноября, воскресенье
|16:00
|0:0
|10 тур
|27 октября, воскресенье
|19:00
|2:0
|9 тур
|21 октября, понедельник
|20:00
|0:1
|8 тур
|5 октября, суббота
|13:30
|0:0
|7 тур
|29 сентября, воскресенье
|19:00
|3:1
|6 тур
|20 сентября, пятница
|20:00
|0:1
|5 тур
|14 сентября, суббота
|20:00
|0:1
|4 тур
|31 августа, суббота
|21:45
|2:0
|3 тур
|24 августа, суббота
|21:45
|3:1
|2 тур
|19 августа, понедельник
|21:00
|4:1
|1 тур
|12 августа, понедельник
|21:00
|0:1