Турниры:
Коста-Рика. Примера. Апертура (2024/2025)
|20 тур
|11 ноября, понедельник
|03:00
|0:1
|19 тур
|7 ноября, четверг
|05:00
|1:0
|18 тур
|2 ноября, суббота
|05:00
|1:1
|17 тур
|28 октября, понедельник
|02:00
|1:3
|16 тур
|21 октября, понедельник
|01:00
|1:0
|15 тур
|18 октября, пятница
|03:00
|1:0
|14 тур
|6 октября, воскресенье
|04:00
|2:0
|13 тур
|1 октября, вторник
|04:00
|1:0
|12 тур
|23 сентября, понедельник
|04:00
|2:1
|11 тур
|20 сентября, пятница
|05:00
|0:1
|10 тур
|15 сентября, воскресенье
|20:00
|1:0
|9 тур
|11 сентября, среда
|05:30
|1:1
|8 тур
|31 августа, суббота
|04:00
|2:3
|7 тур
|26 августа, понедельник
|03:00
|2:0
|6 тур
|19 августа, понедельник
|03:00
|1:0
|5 тур
|12 августа, понедельник
|01:00
|1:2
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|00:00
|1:2
|3 тур
|30 июля, вторник
|04:00
|0:2
|2 тур
|24 июля, среда
|02:00
|0:2
|1 тур
|22 июля, понедельник
|01:00
|3:1