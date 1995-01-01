Турниры:
Румыния. Лига I (2024/2025), 1 тур
Румыния. Лига I (2024/2025)
|1 тур
|15 июля, понедельник
|21:30
|0:0
|16 тур
|11 ноября, понедельник
|19:00
|0:1
|15 тур
|1 ноября, пятница
|22:00
|0:1
|14 тур
|26 октября, суббота
|13:30
|1:0
|13 тур
|18 октября, пятница
|18:30
|3:0
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|21:00
|3:2
|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|16:00
|1:0
|10 тур
|20 сентября, пятница
|18:00
|3:3
|9 тур
|14 сентября, суббота
|18:45
|0:0
|8 тур
|2 сентября, понедельник
|19:00
|2:1
|7 тур
|26 августа, понедельник
|19:00
|0:2
|6 тур
|16 августа, пятница
|22:00
|5:1
|5 тур
|10 августа, суббота
|22:00
|1:1
|4 тур
|2 августа, пятница
|22:00
|4:1
|3 тур
|27 июля, суббота
|19:00
|1:2
|2 тур
|22 июля, понедельник
|19:00
|1:2