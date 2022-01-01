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Южная Корея. Кей-лига
Команды
Кимчхон Сангму
Состав
Кимчхон Сангму - состав команды
Кимчхон
Южная Корея. Кей-лига
Стадион:
Кимчхон
Сайт:
http://gimcheonfc.com/
Тренер:
Чжун-Ен Чун
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
41
Park Man-Ho
Вра
-
37
Moon Hyun-Ho
Вра
-
1
Jong-beom Baek
Вра
-
51
Jun-su Ahn
Вра
-
54
Yoon Jae-Seok
Защ
-
15
Deok-geun Lim
Защ
-
44
Min-seo Park
Защ
-
5
Kim Min-kyu
Защ
-
45
Byeon Jun-soo
Защ
-
4
Hyeon-uh Kim
Защ
-
11
Tae-hwan Kim
Защ
-
3
Park Cheol-woo
Защ
-
26
Jung-taek Lee
Защ
-
10
Jeon Byung-kwan
Пол
-
8
Kim Lee-Seok
Пол
-
53
Roh Kyung-ho
Пол
-
2
Kyeong-hyeon Min
Пол
-
14
Park Se-jin
Пол
-
6
Soo-bin Lee
Пол
-
55
Tae-jun Park
Пол
-
56
Lee Kang-Hyeon
Пол
-
33
Park Jin-Seong
Пол
-
7
Jae-hyeon Go
Нап
-
57
Jeong Jae-Min
Нап
-
9
Kun-hee Lee
Нап
-
21
In-kyun Kim
Нап
-
42
Si-hoo Hong
Нап
-
48
Yun-sang Hong
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 6
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