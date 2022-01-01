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Болгария. Первая лига
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ЦСКА 1948
Расписание
€ 6 млн
ЦСКА 1948 - расписание матчей
София
Болгария. Первая лига
Стадион:
Быстрица
Сайт:
http://bg.cska1948.bg/
Тренер:
Иван Стоянов
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
18.09 | 20:00
Славия С
- : -
ЦСКА 1948
11.10 | 20:00
ЦСКА 1948
- : -
ЦСКА София
24.10 | 18:00
ЦСКА 1948
- : -
Ботев
31.10 | 19:00
Лудогорец
- : -
ЦСКА 1948
07.11 | 19:00
ЦСКА 1948
- : -
Спартак Варна
21.11 | 19:00
Ботев Враца
- : -
ЦСКА 1948
28.11 | 19:00
Арда
- : -
ЦСКА 1948
05.12 | 19:00
ЦСКА 1948
- : -
Локомотив
13.02 | 19:00
Черно Море
- : -
ЦСКА 1948
20.02 | 19:00
ЦСКА 1948
- : -
Септември
27.02 | 19:00
Локомотив Пл
- : -
ЦСКА 1948
06.03 | 19:00
ЦСКА 1948
- : -
Левски
13.03 | 19:00
Дунав
- : -
ЦСКА 1948
20.03 | 19:00
ЦСКА 1948
- : -
Славия С
03.04 | 18:00
ЦСКА София
- : -
ЦСКА 1948
10.04 | 18:00
Ботев
- : -
ЦСКА 1948
17.04 | 18:00
ЦСКА 1948
- : -
Лудогорец
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