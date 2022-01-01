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Литва. А-Лига
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Паневежис
Состав
€ 1 млн
Паневежис - состав команды
Паневежис
Литва. А-Лига
Стадион:
Аукштайтия
Сайт:
http://fk-panevezys.lt/
Тренер:
Джино Леттьери
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Черняускас Витаутас
Вра
37
€ 0.075 млн
22
Arijus Brazinskas
Вра
-
32
Расимавичюс Рокас
Защ
24
€ 0.5 млн
95
Бопесу Жоэль
Защ
31
€ 0.3 млн
5
ван ден Бос Миано
Защ
23
€ 0.2 млн
13
Strahinja Kerkez
Защ
-
77
Бизоза Парфе
Пол
27
€ 0.275 млн
24
Петкевичюс Наурис
Нап
26
€ 0.375 млн
16
Marko Bačanin
Нап
-
15
Justinas Janusevskis
Нап
-
79
Valdas Paulauskas
Нап
-
28
Ernestas Burdzilauskas
Нап
-
33
S. Keita
Нап
-
6
Matas Ramanauskas
Нап
-
34
Isaac Asante
Нап
-
Всего игроков: 15, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 1, нападающих: 8
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