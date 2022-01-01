Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
6
8
9
10
Команда
1
2
3
4
5
7
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
2
3
0
6
2
4
9
5
3
0
2
9
6
3
9
4
2
2
0
4
2
2
8
4
2
1
1
4
2
2
7
3
2
1
0
3
1
2
7
5
2
1
2
6
6
0
7
5
1
2
2
5
4
1
5
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
1
2
1
3
-2
1
Команда
3
5
6
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
0
2
9
6
3
9
5
2
1
2
4
4
0
7
4
2
0
2
5
4
1
6
5
1
3
1
4
6
-2
6
4
1
2
1
4
4
0
5
5
1
2
2
1
3
-2
5
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
0
3
0
1
1
0
3
3
0
2
1
0
1
-1
2
3
0
0
3
1
8
-7
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире