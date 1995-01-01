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ЦСКА и «Пари НН» забили 8 голов на двоих! Смотрите обзор матча на RUTUBE
01:00
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00:48
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00:12
Модрич высказался о решении Крооса завершить карьеру
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Все новости
00:24
Глава «Зенита» Медведев ответил на вопрос о шутке Безрукова про деньги от «Краснодара»
1
21 мая
23:50
В Англии раскрыли, как игроки «Челси» отнеслись к отставке Почеттино
23:38
Семшов определил фаворита чемпионской гонки РПЛ перед заключительным туром
23:23
Раньери решил закончить тренерскую карьеру – он приводил «Лестер» к победе в АПЛ
23:11
Вернблум закрыл свой твиттер после скандального интервью про ЦСКА
5
22:56
Реакция Роналду на вызов в сборную Португалии для участия в Евро-2024
22:46
Морган двумя словами отреагировал на увольнение Почеттино из «Челси»
22:38
Радимов рассказал, чего не хватило «Краснодару» для чемпионства
22:30
Анчелотти придумал, кто заменит Крооса в составе «Реала»
1
22:22
Вернблум раскритиковал базу ЦСКА и клубного повара
3
22:10
Депутат назвал условие для уголовного преследования Безрукова за шутку про деньги от «Краснодара»
5
21:57
Почеттино прокомментировал свое увольнение из «Челси»
21:47
Винисиус обратился к Кроосу, решившему закончить карьеру
1
21:35
Вернблум: «Моя жена восприняла новость о переезде в Россию как извещение о смерти»
11
21:21
«Челси» рассматривает четырех тренеров на замену Почеттино
3
21:09
⚡️ «Челси» уволил Почеттино (The Telegraph)
5
20:55
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Опубликована расширенная заявка сборной Австрии на Евро-2024
20:44
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Головин – в сборной сезона Лиги 1 от WhoScored
1
20:32
Тренер Португалии Мартинес рассказал, почему взял 39-летнего Роналду на Евро-2024
5
20:20
В РФС определились с ценой билетов на суперфинал Фонбет Кубка России
5
20:08
Тренер «Ипсвича» может возглавить «Манчестер Юнайтед»
20:00
«Однозначно должны быть санкции»: экс-президент РФС призвал наказать Безрукова за шутку про деньги от «Краснодара»
34
19:50
«Матч ТВ» назначил комментаторов на 30-й тур РПЛ
6
19:40
Назван расширенный состав сборной Словении на Евро-2024
19:30
«Друзья из «Манчестер Юнайтед» убьют меня»: Бекхэм высказался об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
2
19:19
Первый тренер Тюкавина: «В юности у Кости было два кумира – Роналду и Кокорин»
4
19:07
Реакция Роналду на новость о завершении карьеры Крооса
18:54
В Госдуме оценили обращение депутата Новичкова к генпрокурору из-за шутки Безрукова
16
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20 февраля
17:58
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил киргизский клуб (4:0), у Классена дубль
21
16:47
Видео
Соболев не забил пенальти в ворота киргизской команды
8
Россия
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