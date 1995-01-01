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Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
01:11
Смерть Эрикссона, 12-миллионный трансфер «Зенита», Сафонов проиграл суд бывшей жене и другие новости
00:53
Радимов – о летнем новичке «Зенита»: «Это слабое звено»
00:38
Азамат Мусагалиев определил лучший клуб России
1
26 августа
23:59
Боярский назвал лучшего игрока матча «Зенит» – «Спартак»
1
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00:20
Агент Захаряна: «Не ждите Арсена быстро назад»
26 августа
23:43
Серия А. «Ювентус» стартовал с двух разгромных побед подряд
23:41
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Обзор матча «Верона» – «Ювентус» голы и лучшие моменты (Видео)
23:37
Футболист «Мурас Юнайтед» сломал челюсть одноклубнику из Украины – с ним расторгли контракт и отправили в СИЗО
7
23:23
Мостовой ответил Слуцкому
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23:11
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«Атлетико» отдал в аренду «Лейпцигу» участника Евро-2024
22:54
Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за аргентинца Гонду
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22:40
«Барселона» интересуется защитником «Байера»
22:25
Экс-арбитр Федотов проанализировал спорный момент в матче «Локомотив» – «Ростов»
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22:10
Радимов дал инсайд по будущему Соболева
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21:57
Юран рассказал, как Свен-Горан Эрикссон спас ему жизнь
2
21:47
Фото
Алекс Сандро вернулся в Бразилию после 9 сезонов в «Ювентусе»
21:35
«Валенсия» готова арендовать защитника «Спартака», но при одном условии
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21:21
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Расписание 3-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России: с кем и когда сыграет «Амкал»
21:09
Радимов спрашивал в Испании про новичка «Спартака»: «Вы понимаете, что прислали какого-то пенсионера толстого?»
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20:55
Слуцкий раскрыл, зачем прилетел в Россию
2
20:44
В «Барселоне» придумали, как зарегистрировать Ольмо, купленного за 62 миллиона
20:33
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
2
20:20
Защитник «ПСЖ» станет одноклубником Роналду
20:08
Тарасов рассказал о расходах на детей
7
20:00
Новый тренер «Ливерпуля» пошутил над Каррагером
1
19:45
Мостовой раскритиковал судейство в РПЛ: «Какая разница Мажич, Фажич или Пухач, все одно и то же»
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19:30
«Барселона» отказалась от покупки Кьезы по двум причинам
2
19:19
Марио Фернандес ответил, считает ли он ошибкой переход в «Зенит»
20
19:07
Реакция экс-жены Сафонова на выигранный суд у вратаря «ПСЖ»
31
19:00
«Динамо» отчиталось о травме головы Лунева
1
18:50
Капитан «Спартака» оценил ничью с «Зенитом»
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18:40
Суд вынес решение по спору Сафонова и его бывшей жены
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