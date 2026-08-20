Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Хазмом» и «Аль-Дирией» пройдет 21 августа 2026 года. Хозяева удачно стартовали в чемпионате, обыграв на выезде «Абху» (2:1), и располагаются на шестой строчке турнирной таблицы. Гости, напротив, начали сезон с домашнего поражения от «Аль-Ахли Джидда» (0:1) и пока не имеют очков. При этом «Аль-Дирия» традиционно сильна на выезде, не проигрывая в восьми из десяти последних гостевых матчей лиги. Сможет ли «Аль-Хазм» продлить свою победную серию и обыграть принципиального соперника в пятый раз подряд в очных встречах, или «Аль-Дирия» реабилитируется за неудачный старт?

Кто победит в матче

«Аль-Хазм» подходит к игре в отличной форме. Команда одержала три победы подряд, включая победу над «Абхой» в первом туре (2:1) и кубковый успех над «Аль-Букирией» (3:2). В атаке хозяева стабильны: они забивают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,80 гола. В очных встречах с «Аль-Дирией» «Аль-Хазм» имеет впечатляющую серию – пять матчей без поражений, причем в восьми из них он забивал сопернику. Оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за пять матчей и пропуски в семи из девяти последних встреч, но атакующая мощь и уверенность в очных противостояниях позволяют компенсировать эти проблемы. Домашнее поле и победный настрой должны помочь хозяевам продолжить свою серию.

«Аль-Дирия» имеет свои сильные стороны, особенно в гостях – команда не проигрывает в восьми из десяти последних выездных матчей Высшей лиги. В атаке гости демонстрируют отличную стабильность: они забивают в 27 из 29 последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола. Однако оборона действует менее надежно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр. В текущем сезоне у «Аль-Дирии» проблемы: поражение в стартовом туре от «Аль-Ахли» (0:1) и разгром в Кубке короля от «Аль-Насра» (1:4). Очная статистика складывается не в пользу гостей – они не могут обыграть «Аль-Хазм» уже пять матчей подряд. Это психологическое давление, а также проблемы в защите могут стать решающими.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую гостевую статистику «Аль-Дирии», «Аль-Хазм» находится в лучшей форме и имеет явное преимущество в очных встречах. Победная серия хозяев, их уверенность в матчах с этим соперником и проблемы гостей в старте сезона склоняют чашу весов в сторону «Аль-Хазма». Наиболее вероятный исход – победа хозяев.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Аль-Хазм» имеет преимущество: четыре победы против двух у «Аль-Дирии», еще два матча завершились вничью. При этом «Аль-Хазм» не проигрывает в пяти последних очных встречах и забивает в восьми из них. В текущем сезоне «Аль-Хазм» выиграл стартовый матч и пребывает в хорошей форме, тогда как «Аль-Дирия» потерпела поражение и уступила в Кубке. Эта разница в состоянии и психологическое преимущество хозяев делают победу «Аль-Хазма» наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур Аль-Хазм 0 : 1 Аль-Дирия Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур Аль-Хазм 0 : 1 Аль-Дирия

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Хазма» в основное время. Хозяева имеют победную серию из трех матчей, уверенно играют против «Аль-Дирии» и забивают практически в каждой встрече. Гости проиграли стартовый матч и испытывают проблемы в обороне. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Хазма» с коэффициентом 3,35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Хазмом» и «Аль-Дирией» состоится 21 августа 2026 года и начнется в 19:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.