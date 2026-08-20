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«Аль-Хазм» – «Аль-Дирия»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

20 августа 2026 9:21
Аль-Хазм - Аль-Дирия
21 авг. 2026, пятница 19:15 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
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3.35
Победа «Аль-Хазма»
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Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Хазмом» и «Аль-Дирией» пройдет 21 августа 2026 года. Хозяева удачно стартовали в чемпионате, обыграв на выезде «Абху» (2:1), и располагаются на шестой строчке турнирной таблицы. Гости, напротив, начали сезон с домашнего поражения от «Аль-Ахли Джидда» (0:1) и пока не имеют очков. При этом «Аль-Дирия» традиционно сильна на выезде, не проигрывая в восьми из десяти последних гостевых матчей лиги. Сможет ли «Аль-Хазм» продлить свою победную серию и обыграть принципиального соперника в пятый раз подряд в очных встречах, или «Аль-Дирия» реабилитируется за неудачный старт?

Кто победит в матче

«Аль-Хазм» подходит к игре в отличной форме. Команда одержала три победы подряд, включая победу над «Абхой» в первом туре (2:1) и кубковый успех над «Аль-Букирией» (3:2). В атаке хозяева стабильны: они забивают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,80 гола. В очных встречах с «Аль-Дирией» «Аль-Хазм» имеет впечатляющую серию – пять матчей без поражений, причем в восьми из них он забивал сопернику. Оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за пять матчей и пропуски в семи из девяти последних встреч, но атакующая мощь и уверенность в очных противостояниях позволяют компенсировать эти проблемы. Домашнее поле и победный настрой должны помочь хозяевам продолжить свою серию.

«Аль-Дирия» имеет свои сильные стороны, особенно в гостях – команда не проигрывает в восьми из десяти последних выездных матчей Высшей лиги. В атаке гости демонстрируют отличную стабильность: они забивают в 27 из 29 последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола. Однако оборона действует менее надежно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр. В текущем сезоне у «Аль-Дирии» проблемы: поражение в стартовом туре от «Аль-Ахли» (0:1) и разгром в Кубке короля от «Аль-Насра» (1:4). Очная статистика складывается не в пользу гостей – они не могут обыграть «Аль-Хазм» уже пять матчей подряд. Это психологическое давление, а также проблемы в защите могут стать решающими.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую гостевую статистику «Аль-Дирии», «Аль-Хазм» находится в лучшей форме и имеет явное преимущество в очных встречах. Победная серия хозяев, их уверенность в матчах с этим соперником и проблемы гостей в старте сезона склоняют чашу весов в сторону «Аль-Хазма». Наиболее вероятный исход – победа хозяев.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Аль-Хазм» имеет преимущество: четыре победы против двух у «Аль-Дирии», еще два матча завершились вничью. При этом «Аль-Хазм» не проигрывает в пяти последних очных встречах и забивает в восьми из них. В текущем сезоне «Аль-Хазм» выиграл стартовый матч и пребывает в хорошей форме, тогда как «Аль-Дирия» потерпела поражение и уступила в Кубке. Эта разница в состоянии и психологическое преимущество хозяев делают победу «Аль-Хазма» наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Хазм
0 : 1
21.08.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Хазм
0 : 1
21.08.2026
Аль-Дирия

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
23
I. Zaied
ВР
3
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
2
S. Al Rashid
ЦЗ
34
A. Al Dakheel
(К) ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
8
Мори Конате
ОП
28
Софьян Бендебка
ОП
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
24
Aboubacar Bah
ЦП
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
17
Bonheur Mugisha
ЦП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Дирия
22
Никола Васили
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
19
Берат Джимсити
(К) ЦЗ
21
M. Hameran
ЦЗ
2
A. Al Faraj
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
17
Clayton Diandy
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Аль-Хазм
33
Majed Al Ghamdi
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
4
Sultan Tanker
ЦЗ
98
Ayman Al-Hujaili
ЦП
77
Mohammed Al Hamdani
ЦФ
11
Walead Alshangeati
ЦФ
29
Aboubacar Diakite
ЦФ
Аль-Дирия
97
Амин Аль-Бухари
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
12
Taher Wadi
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
3-2-4-1
23
3
Бен Хамида
34
2
8
Конате
28
Бендебка
70
22
17
24
9
Пулулу
4-1-2-1-2
22
Васили
19
Джимсити
21
2
99
Мбемба
5
Гуйе
88
Аль-Малки
14
Н'Куду
14
Родригес
9
Лаборд
17
24
27
Аль-Нахли
27
Аль-Нахли
24
70
77
77
70
28
Бендебка
29
29
28
Бендебка
14
Родригес
87
Аль-Уджами
87
Аль-Уджами
14
Родригес
88
Аль-Малки
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
88
Аль-Малки
14
Н'Куду
11
Бахебри
11
Бахебри
14
Н'Куду
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Дирия
33
Majed Al Ghamdi
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
4
Sultan Tanker
ЦЗ
98
Ayman Al-Hujaili
ЦП
11
Walead Alshangeati
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
97
Амин Аль-Бухари
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
12
Taher Wadi
ЦЗ
32
Abdulla Zaid
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
4
Sultan Tanker
ЦЗ
98
Ayman Al-Hujaili
ЦП
11
Walead Alshangeati
ЦФ
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
12
Taher Wadi
ЦЗ
32
Abdulla Zaid
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Главный тренер
Бруну Лажи

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Хазма» в основное время. Хозяева имеют победную серию из трех матчей, уверенно играют против «Аль-Дирии» и забивают практически в каждой встрече. Гости проиграли стартовый матч и испытывают проблемы в обороне. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Хазма» с коэффициентом 3,35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Хазмом» и «Аль-Дирией» состоится 21 августа 2026 года и начнется в 19:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Аль-Хазм» – «Аль-Дирия»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

3.35
Победа «Аль-Хазма»
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Дирия Аль-Хазм
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