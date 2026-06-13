14 июня 2026 года в рамках 1-го тура Чемпионата мира встретятся сборные Германии и Кюрасао.

Германия

Немецкая сборная подходит к старту мирового первенства в великолепной форме. Команда побеждает в девяти последних матчах и забивает в девяти подряд. Атака германцев выглядит разрушительной: в среднем 3.60 гола за последние пять игр (18 голов в пяти встречах). Оборона также действует надeжно, пропуская 1.00 в среднем. В последних товарищеских матчах были обыграны США (2:1) и разгромлена Финляндия (4:0). Германия является абсолютным фаворитом в этой встрече.

Кюрасао

Карибская сборная значительно уступает сопернику в классе. Команда проигрывает в трeх последних гостевых матчах на уровне чемпионатов мира. Оборона кюрасаоцев выглядит крайне ненадeжно – 2.20 пропущенных в среднем за последние пять игр (11 голов в пяти встречах). Атака приносит 1.20 гола в среднем, причeм команда забивает в трeх последних матчах. В последних товарищеских встречах последовали поражения от Шотландии (1:4) и Австралии (1:5). Гости являются явными аутсайдерами.

Факты о командах

Германия

9 побед подряд

За 5 матчей: 3.60 забито, 1.00 пропущено

Забивают в 9 последних матчах

Кюрасао

За 5 матчей: 1.20 забито, 2.20 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

3 гостевых поражения подряд на уровне ЧМ

Прогноз на матч Германия – Кюрасао

Германия подходит к матчу в фантастической атакующей форме и не оставит шансов сопернику. Кюрасао пропускает в среднем более двух голов за игру, а его собственная атака вряд ли сможет создать проблемы организованной обороне немцев. Хозяева обязаны побеждать с разгромным счeтом. Гол от гостей маловероятен.

Рекомендованные ставки