23 мая в рамках 38-го тура Ла Лиги встретятся «Алавес» и «Райо Вальекано». Хозяева занимают 14-е место с 43 очками – уже гарантировали себе прописку в лиге. Гости располагаются на 8-й строчке с 47 очками и ведут борьбу за место в еврокубках. Ожидается доминирование мотивированных гостей.

«Алавес»

Хозяева подходят к матчу в неплохой форме: не проигрывают в 3 последних матчах и в 5 из 7 последних домашних матчей. Команда забивает в 11 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Алавес» забил 7 голов (1.40 в среднем) и пропустил 6 (1.20 в среднем). Атака работает стабильно, оборона – средне. В прошлом туре была одержана победа над «Реал Овьедо» (1:0). Лучший бомбардир Тони Мартинес (17 голов в 41 матче) – главная угроза.

«Райо Вальекано»

Гости находятся в великолепной форме: восемь матчей без поражений и шесть матчей подряд без поражений в Ла Лиге. Команда забивает в 6 последних матчах Ла Лиги и в 9 последних матчах во всех турнирах. В последних 5 играх «Райо» забил 7 голов (1.40 в среднем) и пропустил всего 2 (0.40 в среднем). Оборона – одна из лучших в лиге в последнее время. В прошлом туре была одержана победа над «Вильярреалом» (2:0). Лучший бомбардир Альваро Гарсия (12 голов в 48 матчах) – лидер атаки.

Факты о командах:

«Алавес»

Занимает 14-е место, набрав 43 очка после 37 туров

Не проигрывает в 3 последних матчах

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Забивает в 11 последних матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Тони Мартинес (17 голов в 41 матче)

«Райо Вальекано»

Занимает 8-е место, набрав 47 очков после 37 туров

Восемь матчей без поражений

Шесть матчей без поражений в Ла Лиге

Забивает в 6 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 9 последних матчах (все турниры)

В среднем: 1.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Альваро Гарсия (12 голов в 48 матчах)

История личных встреч

«Райо Вальекано» побеждает в 3 последних очных матчах в Ла Лиге

В 5 последних очных встречах: 3 победы «Райо», 2 победы «Алавеса»

В текущем сезоне «Райо» выиграл дома 1:0

Прогноз на матч «Алавес» – «Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» подходит к матчу на невероятном подъeме: 8 матчей без поражений, 9 матчей подряд с забитыми голами, феноменальная оборона (0.40 пропущенных в среднем за последние 5 игр). Гостям нужна победа для борьбы за еврокубки. «Алавес» уже решил свои задачи и может играть без давления, но команда забивает в 11 матчах подряд – это серьeзный аргумент. Однако в очных встречах в Ла Лиге преимущество на стороне «Райо» (3 победы подряд). Учитывая мотивацию, фантастическую форму и надeжную оборону гостей, «Райо Вальекано» должен как минимум не проиграть, а их атака способна забить даже непростой защите «Алавеса».

Рекомендованные ставки: