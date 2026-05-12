13 мая состоится центральный матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором «Ланс» примет «ПСЖ». Второе место против первого, лучшая атака лиги против самой результативной команды. Обе команды подходят к очной встрече в отличной форме и штампуют голы пачками, что обещает голевое пиршество с участием лучших бомбардиров чемпионата.

«Ланс»

«Кроваво-золотые» проводят фантастический сезон и уверенно держатся на втором месте с 67 очками. Команда не проигрывает в 4 последних турах и забивает в 5 матчах подряд. В последних 5 встречах «Ланс» наколотил 12 мячей – это в среднем 2,40 гола за игру. Одсонн Эдуар с 13 голами в 32 матчах ведeт атаку, но главная сила – именно командные взаимодействия и сумасшедший темп. После победы над «Нантом» (1:0), ничьей с «Ниццей» (1:1), результативных перестрелок с «Брестом» (3:3) и «Тулузой» (3:2), а также кубкового разгрома «Тулузы» (4:1) команда находится в отличной форме. Единственный тревожный момент: оборона пропускает в 7 из 9 последних матчей и в среднем по 1,40 мяча за игру. «Ланс» проиграл «ПСЖ» в 7 последних очных встречах и пропускает в 11 матчах подряд от парижан – это серьeзный психологический груз.

«ПСЖ»

Парижский гранд методично движется к очередному титулу. После 32 туров команда набрала 73 очка, одержала рекордные 23 победы, забила больше всех – 71 мяч, и имеет лучшую разницу в лиге – +44. «ПСЖ» забивает в 25 матчах подряд – это абсолютный рекорд сезона. Усман Дембеле с 21 голом в 41 матче ведeт команду вперeд. В последних 5 встречах парижане забили 12 мячей (2,40 в среднем) и пропустили 7 (1,40). После победы над «Брестом» (1:0), ничьей в Лиге чемпионов с «Баварией» (1:1) и результативной ничьей с «Лорьяном» (2:2) команда немного сбавила обороты, но на внутренней арене остаeтся безжалостной. «ПСЖ» выиграл 7 последних очных встреч с «Лансом» и забивает ему в 11 матчах подряд – это подавляющее превосходство.

Факты о командах:

«Ланс»

Забивает в 5 последних матчах подряд

Забивает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Проиграл «ПСЖ» в 7 последних очных встречах

«ПСЖ»

Забивает в 25 последних матчах подряд

Забивает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Выиграл 7 последних очных встреч с «Лансом»

Забивает «Лансу» в 11 последних личных матчах

История противостояний

«ПСЖ» выиграл 7 последних личных встреч

«ПСЖ» забивает в 11 последних очных матчах

Последняя встреча: победа «ПСЖ» (2:0)

Прогноз на матч «Ланс» – «ПСЖ»

Обе команды забивают в среднем по 2,40 мяча за игру и находятся в отличной атакующей форме. «ПСЖ» исторически доминирует над «Лансом» – 7 побед подряд и 11 матчей с забитыми мячами. «Ланс» будет играть дома и наверняка отличится, но остановить парижскую машину практически невозможно. Учитывая обоюдную результативность и проблемы в обороне у обоих клубов, наиболее вероятным сценарием видится голевая перестрелка с итоговой победой «ПСЖ».

Рекомендованные ставки: