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«Алавес» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 2.7

12 мая 2026 8:36
Алавес - Барселона
13 мая 2026, среда 22:30 | Испания. Примера, 36 тур
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2.70
Победа «Барселоны» с форой (-1)
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13 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Алавес» примет «Барселону». Хозяева отчаянно борются за выживание и находятся в зоне вылета, а каталонцы только что оформили чемпионский титул в класико и пребывают на футбольном Олимпе. Разница в классе и турнирном положении колоссальна, однако «Алавес» способен дать бой даже чемпиону на своeм поле.

«Алавес»

Баски ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите. Команда забивает в 9 последних матчах подряд – это лучшая атакующая серия клуба в сезоне. Тони Мартинес с 16 голами в 39 матчах является настоящим лидером и главной надеждой в атаке. В последних 5 встречах «Алавес» забил 9 мячей (1,80 в среднем), что говорит о незаурядном атакующем потенциале. Однако оборона – это катастрофа: 11 пропущенных мячей за тот же отрезок (2,20 в среднем) и 20 матчей подряд без «сухаря». После ничьей с «Эльче» (1:1), поражений от «Атлетика» (2:4) и «Реала» (1:2), а также победы над «Мальоркой» (2:1) команда чередует яркие всплески с оборонительными провалами. «Алавес» забивает «Барселоне» в 4 из 5 последних очных матчей, что даeт минимальную надежду на гол престижа.

«Барселона»

Каталонцы – действующие чемпионы и главная сила испанского футбола. После 35 туров команда набрала 91 очко, одержала рекордные 30 побед, забила больше всех – 91 мяч, и имеет лучшую разницу в лиге – +60. Победа в класико над «Реалом» (2:0) официально оформила титул, и теперь команда может играть раскованно. Ламин Ямаль с 24 голами в 45 матчах продолжает вести команду вперeд. В последних 5 встречах «Барселона» забила 9 мячей (1,80 в среднем) и пропустила всего 2 (0,40). Оборона действует образцово. После побед над «Реалом» (2:0), «Осасуной» (2:1), «Хетафе» (2:0), «Сельтой» (1:0) и «Атлетико» в Лиге чемпионов (2:1) команда находится в отличной форме. «Барселона» выиграла 6 последних очных матчей с «Алавесом» и забивает ему в 23 встречах подряд – это абсолютное доминирование.

Факты о командах:

«Алавес»

  • Забивает в 9 последних матчах подряд
  • Пропускает в 20 последних матчах
  • Забивает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Тони Мартинес – 16 голов в 39 матчах

«Барселона»

  • Победная серия из 6 матчей
  • Пропускает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Выиграла 6 последних очных встреч с «Алавесом»
  • Забивает «Алавесу» в 23 последних личных матчах

История противостояний

  • «Барселона» выиграла 6 последних очных матчей
  • «Барселона» забивает в 23 последних личных встречах
  • «Алавес» забивает в 4 из 5 последних очных матчей
  • Последняя встреча: победа «Барселоны» (3:1)

Прогноз на матч «Алавес» – «Барселона»

«Барселона» оформила чемпионство и может позволить себе играть раскованно, но класс команды никуда не делся. «Алавес» отчаянно борется за выживание, стабильно забивает, но катастрофически пропускает. Учитывая, что каталонцы забивают «Алавесу» в 23 матчах подряд, а баски стабильно пропускают, наиболее вероятным сценарием видится победа «Барселоны» в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Барселоны» с форой (-1) – коэффициент 2.7
  • Обе забьют – да

2.70
Победа «Барселоны» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Барселона Алавес
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