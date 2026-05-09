10 мая состоится центральный матч 35-го тура испанской Ла Лиги и всего европейского уикенда – «Эль Класико». «Барселона» лидирует в чемпионате с 88 очками и имеет шанс оформить титул в очной встрече с принципиальнейшим соперником. «Реал» идeт вторым с 77 баллами и попытается отложить коронацию каталонцев. Афиша обещает феерию атакующего футбола, учитывая сумасшедшую результативность обеих команд по ходу сезона.

«Барселона»

Каталонцы подходят к «Эль Класико» в статусе безоговорочного лидера и главной машины чемпионата. После 34 туров команда одержала 29 побед – больше всех в Ла Лиге, а разница мячей +58 является лучшим показателем турнира. Десять побед подряд в чемпионате говорят сами за себя. Главная звезда атаки Ламин Ямаль (24 гола в 45 матчах) ведeт команду к титулу. В последних 5 играх «Барселона» забила 11 мячей (2,20 в среднем) и пропустила всего 3 (0,60). В 17 последних турах Ла Лиги «сине-гранатовые» обязательно забивают, а всего отгрузили 89 голов за сезон – лучший показатель лиги.

«Реал»

Мадридский гранд сохраняет математические шансы на чемпионство и едет в Барселону только за победой. После 34 туров «сливочные» набрали 77 очков и не проигрывают в 4 последних матчах Ла Лиги. Килиан Мбаппе проводит феноменальный сезон – 42 гола в 44 матчах во всех турнирах. Его дуэль с атакой «Барсы» станет главным украшением вечера. В последних 5 играх «Реал» забил 9 мячей (1,80 в среднем), но пропустил 7 (1,40). Оборона остаeтся уязвимой: команда пропускает в 9 из 11 последних встреч. При этом «Реал» забивает в 12 матчах подряд, что обещает голы в обе стороны.

Факты о командах:

«Барселона»

10 побед подряд в Ла Лиге

В среднем: 2,20 забито, 0,60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 17 последних турах чемпионата

Лучшая атака лиги – 89 голов в 34 матчах

Лучшая разница мячей в Ла Лиге – +58

«Реал»

Беспроигрышная серия из 4 матчей в Ла Лиге

В среднем: 1,80 забито, 1,40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 12 последних матчах во всех турнирах

Пропускает в 9 из 11 последних встреч

Килиан Мбаппе – 42 гола в 44 матчах сезона

История противостояний

«Барселона» забивает в 11 последних очных матчах

«Реал» забивает в 5 последних «Эль Класико»

«Барселона» не проигрывает в 6 из 8 последних встреч

Последний матч: победа «Барселоны» в Суперкубке (3:2)

Прогноз на матч «Барселона» – «Реал»

«Эль Класико» с высокой вероятностью получится результативным и богатым на события. «Барселона» на ходу, уверенно громит соперников и играет дома, где особенно мотивирована оформить чемпионство на глазах у принципиального оппонента. «Реал» пропускает почти в каждом выездном матче против топ-команд, но обладает смертоносной атакой во главе с Мбаппе. Обе команды стабильно забивают в очных встречах на протяжении последних лет, и текущая форма лишь укрепляет уверенность в голевом пиршестве.

Рекомендованные ставки: