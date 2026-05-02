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«Фенербахче» – «Истанбул»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.65

02 мая 2026 10:00
Фенербахче - Истанбул Башакшехир
02 мая 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 32 тур
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1.65
Победа «Фенербахче»
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3 мая на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» в Стамбуле состоится матч 32-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Фенербахче» примет «Истанбул». Встреча команд из топ-5 обещает быть напряжeнной. Хозяева пытаются реабилитироваться после разгрома в дерби, а гости находятся в отличной форме.

«Фенербахче»

«Канарейки» подходят к матчу после разгромного поражения от «Галатасарая» (0:3) в главном дерби и вылета из Кубка Турции. Команда пропускает в трeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. Талиска с 23 голами в 40 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Фенербахче» не проигрывает в 5 последних домашних матчах и в 8 последних очных встречах против «Истанбула», забивая в каждой из них.

«Истанбул»

Гости подходят к матчу после разгромной домашней победы над «Касымпашой» (4:0) и не проигрывают на протяжении пяти последних туров. Команда демонстрирует образцовую игру в обороне – всего 1 пропущенный мяч в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. Эльдор Шомуродов с 21 голом в 41 матче является лучшим бомбардиром. «Истанбул» стабильно забивает в трeх последних турах и в трeх последних очных матчах против «Фенербахче».

Факты о командах

«Фенербахче»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах дома
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 8 последних матчах против «Истанбула»
  • Забивает в 8 последних очных матчах против «Истанбула»
  • Поражение в последнем матче от «Галатасарая» (0:3)

«Истанбул»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Суперлиги
  • Забивает в 3 последних матчах Суперлиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.20 гола за игру
  • Проигрывает в 8 последних матчах против «Фенербахче»
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Фенербахче»

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Истанбул»

«Фенербахче» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Истанбулу» в 8 последних матчах, забивая в каждой из этих встреч. «Истанбул» демонстрирует образцовую игру в обороне, но «канарейки» на своeм поле традиционно сильны. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Фенербахче» больше 1

1.65
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Фенербахче
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