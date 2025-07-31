1 августа на стадионе «Украина» во Львове состоится матч первого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» примет «Полтаву». Обе команды провели насыщенную подготовку в межсезонье и подойдут к старту с новыми ожиданиями. «Рух» сыграл с разными соперниками на сборах и показал нестабильный результат, в то время как «Полтава» прибавила в концовке лета, демонстрируя организованную игру в обороне и неплохую реализацию моментов.

«Рух»

Команда завершила прошлый сезон ничьей с «Шахтером» (1:1), показав, что может быть конкурентоспособной даже с лидерами. Однако по результатам последних встреч «Рух» выглядит нестабильно: три поражения в пяти товарищеских матчах и девять пропущенных мячей. При этом команда забивала в четырех из пяти последних игр, что говорит о наличии атакующего потенциала.

Основной проблемой остается оборона – 1.80 пропущенного мяча в среднем за матч. Команда часто допускает ошибки при стандартных положениях и позиционных атаках соперника. Тем не менее, домашний статус может сыграть важную роль: «Рух» традиционно прибавляет при поддержке своих болельщиков.

«Полтава»

Новичок Премьер-лиги уверенно провел серию товарищеских встреч, проиграв только «Колосу». В последних трех матчах «Полтава» забивает и пропускает стабильно, но не больше одного мяча. Команда показывает зрелую игру в обороне и уравновешенность в переходах из защиты в атаку. Это позволило сохранить непроигрышную серию в 6 из 8 последних встреч.

Уровень соперников в товарищеских играх был разнообразным, но «Полтава» показала, что может бороться даже с клубами из верхней части таблицы. Баланс между атакой и защитой делает команду потенциально опасной, особенно на контратаках.

Факты о командах:

«Рух»

В последних 5 матчах – 5 забитых, 9 пропущенных

Средние показатели: 1.00 забито, 1.80 пропущено

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Победа над «Вересом» (2:0) на сборах

«Полтава»

В последних 5 матчах – 5 забитых, 6 пропущенных

Средние показатели: 1.00 забито, 1.20 пропущено

Забивает и пропускает в 3 последних матчах

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Рух» – «Полтава»

Обе команды подходят к старту чемпионата с равными шансами и схожей формой. «Рух» имеет преимущество домашнего поля, но нестабильная оборона может стать уязвимостью. «Полтава» выглядит более сбалансированной, а еe серия без поражений добавляет уверенности. При равных шансах и атакующей активности обоих соперников, логично ожидать обмен мячами. Ставка на «обе забьют» выглядит оправданной.

Рекомендованные ставки: