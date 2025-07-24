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«Женис» – «Окжетпес»: прогноз и ставки на матч 25 июля 2025 с коэффициентом 1.75

24 июля 2025 9:02
Женис - Окжетпес
25 июл. 2025, пятница 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
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1.75
Обе команды забьют
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25 июля на «Астана Арене» в Нур-Султане состоится матч 18-го тура чемпионата Казахстана, где «Женис» примет «Окжетпес». Обе команды находятся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за зону еврокубков. В предстоящей встрече сойдутся два коллектива, демонстрирующие уверенную форму в атаке, но не без изъянов в обороне.

«Женис»

Столичный клуб подошел к 18-му туру с серией из трeх побед подряд, что позволило ему подняться на 7-е место в таблице. Команда стабильно забивает: в последних 9 матчах «Женис» неизменно поражает ворота соперников. За последние 5 игр подопечные набрали 10 мячей – в среднем по 2 за игру. Особенно выделяется форвард Адилио, который наколотил уже 6 голов в сезоне.

Однако оборона «Жениса» остаeтся уязвимой: в 5 крайних матчах команда пропустила 6 мячей. На своeм поле коллектив действует агрессивно, активно подключает фланги и старается контролировать темп игры. Победа над «Елимаем» (2:1) в последнем туре стала важным шагом в укреплении уверенности команды.

«Окжетпес»

Гости из Кокшетау занимают 5-е место и всего на 4 очка опережают соперника. Команда также показывает прогресс, выиграв два из трeх последних матчей. Особенно важной оказалась победа над «Улытау» (1:0), которая позволила прервать серию из двух поражений. «Окжетпес» стабильно забивает: минимум один мяч в каждом из последних трeх матчей.

При этом оборона команды нестабильна – 5 пропущенных мячей за 5 игр. Лучший бомбардир Даурен Жумат остаeтся ключевым игроком в атаке, забив 8 голов в текущем сезоне. В гостях «Окжетпес» не так надeжен, как дома, но способен создавать моменты за счeт быстрых переходов из обороны в атаку.

Факты о командах

«Женис»

  • Победа в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Окжетпес»

  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Победа в 2 из 3 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Окжетпес
1 : 1
26.04.2025
Женис

Прогноз на матч

С высокой долей вероятности матч получится результативным: обе команды стабильно забивают, но не всегда уверенно играют в защите. «Женис» набрал отличный ход, особенно на домашнем стадионе. «Окжетпес» не выглядит удобным соперником, но в гостях показывает менее яркую игру. Предпосылки указывают на то, что «Женис» как минимум не проиграет при голах с обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • «Женис» не проиграет – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Жениса» больше 1.0 – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.75
Обе команды забьют
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Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Женис
Другие прогнозы
25.07.2025
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