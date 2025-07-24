«Женис» – «Окжетпес»: прогноз и ставки на матч 25 июля 2025 с коэффициентом 1.75

25 июля на «Астана Арене» в Нур-Султане состоится матч 18-го тура чемпионата Казахстана, где «Женис» примет «Окжетпес». Обе команды находятся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за зону еврокубков. В предстоящей встрече сойдутся два коллектива, демонстрирующие уверенную форму в атаке, но не без изъянов в обороне.
«Женис»
Столичный клуб подошел к 18-му туру с серией из трeх побед подряд, что позволило ему подняться на 7-е место в таблице. Команда стабильно забивает: в последних 9 матчах «Женис» неизменно поражает ворота соперников. За последние 5 игр подопечные набрали 10 мячей – в среднем по 2 за игру. Особенно выделяется форвард Адилио, который наколотил уже 6 голов в сезоне.
Однако оборона «Жениса» остаeтся уязвимой: в 5 крайних матчах команда пропустила 6 мячей. На своeм поле коллектив действует агрессивно, активно подключает фланги и старается контролировать темп игры. Победа над «Елимаем» (2:1) в последнем туре стала важным шагом в укреплении уверенности команды.
«Окжетпес»
Гости из Кокшетау занимают 5-е место и всего на 4 очка опережают соперника. Команда также показывает прогресс, выиграв два из трeх последних матчей. Особенно важной оказалась победа над «Улытау» (1:0), которая позволила прервать серию из двух поражений. «Окжетпес» стабильно забивает: минимум один мяч в каждом из последних трeх матчей.
При этом оборона команды нестабильна – 5 пропущенных мячей за 5 игр. Лучший бомбардир Даурен Жумат остаeтся ключевым игроком в атаке, забив 8 голов в текущем сезоне. В гостях «Окжетпес» не так надeжен, как дома, но способен создавать моменты за счeт быстрых переходов из обороны в атаку.
Факты о командах
«Женис»
- Победа в 3 последних матчах Премьер-лиги
- Забивает в 9 матчах подряд
- В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
«Окжетпес»
- Забивает в 3 матчах подряд
- Победа в 2 из 3 последних матчей
- В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
Прогноз на матч
С высокой долей вероятности матч получится результативным: обе команды стабильно забивают, но не всегда уверенно играют в защите. «Женис» набрал отличный ход, особенно на домашнем стадионе. «Окжетпес» не выглядит удобным соперником, но в гостях показывает менее яркую игру. Предпосылки указывают на то, что «Женис» как минимум не проиграет при голах с обеих сторон.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.80
- «Женис» не проиграет – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Жениса» больше 1.0 – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05