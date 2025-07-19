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«Волгарь» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.80

19 июля 2025 9:53
Волгарь - Динамо Киров
20 июл. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
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1.80
Победа «Волгаря» – коэффициент 1.80
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20 июля на стадионе «Волгарь» в Астрахани состоится матч 1-го тура Второй лиги А России, в котором встретятся «Волгарь» и «Динамо Киров». Ожидается, что встреча будет интересной, с учетом текущей формы команд и статистики.

«Волгарь»

«Волгарь» подошел к этому матчу с хорошей атакой, забив 5 голов в последних 5 играх (в среднем 1.00 гола за игру). Однако команда также пропустила 4 гола за этот же период, что составляет в среднем 0.80 за игру. В последних матчах «Волгарь» стабильно демонстрирует хорошие результаты, не проигрывая в 9 из последних 10 встреч. В своем последнем матче команда сыграла вничью с «Челябинском» (0:0), что подтверждает стабильную оборону.

В домашних играх «Волгарь» достаточно силен, и в этом матче команда будет стремиться продолжить свою серию без поражений. Несмотря на проблемы с результативностью, команда надежно защищается и будет стараться использовать свои моменты в атаке.

«Динамо Киров»

«Динамо Киров» также подходит к матчу с хорошей формой, не проигрывая в 7 из последних 9 матчей. В последних 5 играх команда забила 8 голов (в среднем 1.60 гола за игру) и пропустила 6 голов (1.20 за игру). В атаке команда демонстрирует стабильность, забивая в каждом из последних 5 матчей, однако их оборона продолжает оставаться уязвимой.

В последнем матче «Динамо Киров» проиграло «Сибири» (1:2), что указывает на их проблемы с обороной. Однако команда может рассчитывать на сильную атаку и будет бороться за победу в этом поединке. В выездных матчах они также показывают хорошие результаты, несмотря на некоторые пропуски в обороне.

Факты о командах

«Волгарь»

  • В последних 5 играх забил 5 голов (1.00 за игру)
  • Пропустил 4 гола в последних 5 играх (0.80 за игру)
  • Не проигрывает в 9 из последних 10 матчей
  • Забивает в 3 последних матчах

«Динамо Киров»

  • В последних 5 играх забил 8 голов (1.60 за игру)
  • Пропустил 6 голов в последних 5 играх (1.20 за игру)
  • Не проигрывает в 7 из последних 9 матчей
  • Забивает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Волгарь» – «Динамо Киров»

«Волгарь» на своeм стадионе является фаворитом встречи. Команда продемонстрировала хорошую защиту в последних играх и будет стремиться продолжить свою серию без поражений. Несмотря на проблемы с атакой, они достаточно стабильны в обороне, что даeт им преимущество в домашнем матче.

«Динамо Киров» показал неплохие результаты в атаке, забив 8 голов в последних 5 играх, но их оборона пропускает достаточно много, что может стать проблемой против такого соперника, как «Волгарь». Ожидается, что «Волгарь» будет контролировать ход игры, используя свою стабильную оборону и готовность забивать важные голы.

Прогнозируется победа хозяев, но маловероятно, что обе команды забьют в этом матче из-за проблем с обороной у «Динамо Киров».

Рекомендация:

  • Победа «Волгаря» – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00

1.80
Победа «Волгаря» – коэффициент 1.80
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо Киров Волгарь
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