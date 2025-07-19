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«Спартак» Кострома – «Факел»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 2.16

19 июля 2025 8:43
Спартак К - Факел
20 июл. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
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2.16
Победа «Факела»
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20 июля 2025 года в 16:00 пройдет матч 1-го тура нового сезона в Первой лиге. Новобранец турнира «Спартак» из Костромы будет принимать «Факел», вылетевший из РПЛ.

«Спартак» Кострома

Нынешний выход в Первую лигу – историческое событие для «Спартака». В межсезонье команда укрепилась точечно, сохранив костяк и пригласив нескольких опытных игроков. Клуб из Костромы провел классный сезон на более низшем уровне и теперь попробует «стать своим» и в Первой лиге.

Последние три игры:

  • Акрон – Спартак Кострома 0:0
  • Спартак Кострома – Ленинградец 0:1
  • Машук-КМВ – Спартак Кострома 1:1

«Факел»

Воронежцы – один из фаворитов Первой лиги и, несмотря на кадровые потери, обладают опытом, который может сыграть ключевую роль в таких матчах. Главное для «Факела» известного специалиста Игоря Шалимова – справиться с давлением статуса фаворита и показать серьeзность своих намерений уже с первого тура.

Последние три игры:

  • Ростов – Факел 0:2
  • Факел – Крылья Советов 1:1
  • Пари НН – Факел 1:1

Очные встречи:

  • Спартак Кострома – Факел 1:2
  • Факел – Спартак Кострома 3:0
  • Факел – Спартак Кострома 2:1

Следует подчеркнуть, что последний раз пути команд пересекались еще во времена Советского Союза. В новейшей истории «Факел» и «Спартак» из Костромы не встречались друг с другом.

Прогноз на матч «Спартак» Кострома – «Факел»

Ожидается напряженная встреча. «Спартак» наверняка будет заряжен на борьбу перед родной публикой, но «Факел» по-прежнему выглядит более сбалансированным и готовым к задачам на сезон. Многое будет зависеть от первых 20 минут – если хозяева смогут навязать борьбу и не «перегореть», игра может получиться упорной. Но классовое преимущество гостей способно склонить чашу весов в их сторону.

Прогноз: победа «Факела», коэффициент – 2.16. Прогноз на точный счет – 0:1.

2.16
Победа «Факела»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Факел Спартак К
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