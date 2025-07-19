20 июля 2025 года в 16:00 пройдет матч 1-го тура нового сезона в Первой лиге. Новобранец турнира «Спартак» из Костромы будет принимать «Факел», вылетевший из РПЛ.

«Спартак» Кострома

Нынешний выход в Первую лигу – историческое событие для «Спартака». В межсезонье команда укрепилась точечно, сохранив костяк и пригласив нескольких опытных игроков. Клуб из Костромы провел классный сезон на более низшем уровне и теперь попробует «стать своим» и в Первой лиге.

Последние три игры:

Акрон – Спартак Кострома 0:0

Спартак Кострома – Ленинградец 0:1

Машук-КМВ – Спартак Кострома 1:1

«Факел»

Воронежцы – один из фаворитов Первой лиги и, несмотря на кадровые потери, обладают опытом, который может сыграть ключевую роль в таких матчах. Главное для «Факела» известного специалиста Игоря Шалимова – справиться с давлением статуса фаворита и показать серьeзность своих намерений уже с первого тура.

Последние три игры:

Ростов – Факел 0:2

Факел – Крылья Советов 1:1

Пари НН – Факел 1:1

Очные встречи:

Спартак Кострома – Факел 1:2

Факел – Спартак Кострома 3:0

Факел – Спартак Кострома 2:1

Следует подчеркнуть, что последний раз пути команд пересекались еще во времена Советского Союза. В новейшей истории «Факел» и «Спартак» из Костромы не встречались друг с другом.

Прогноз на матч «Спартак» Кострома – «Факел»

Ожидается напряженная встреча. «Спартак» наверняка будет заряжен на борьбу перед родной публикой, но «Факел» по-прежнему выглядит более сбалансированным и готовым к задачам на сезон. Многое будет зависеть от первых 20 минут – если хозяева смогут навязать борьбу и не «перегореть», игра может получиться упорной. Но классовое преимущество гостей способно склонить чашу весов в их сторону.

Прогноз: победа «Факела», коэффициент – 2.16. Прогноз на точный счет – 0:1.