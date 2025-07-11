В 16-м туре казахстанской Премьер-лиги «Улытау» сыграет дома против «Елимай». Хозяева борются за выживание и проиграли два последних матча, в том числе прямым конкурентам. Гости выглядят гораздо стабильнее: забивают в каждом туре, идут в верхней части таблицы и претендуют на еврокубки.

«Улытау»

Команда занимает 12-е место и набрала 12 очков. В последних 5 матчах – лишь одна победа. Проблемы с обороной сохраняются: команда пропускает в 3 турах подряд. В атаке «Улытау» забивает в 5 из 7 матчей, но чаще всего ограничивается одним голом. Средние показатели – 1.00 забитого и 1.20 пропущенного мяча за игру.

«Елимай»

Гости расположились на 5-й позиции и сохраняют шансы на борьбу за медали. В 4 последних турах «Елимай» неизменно забивает, при этом страдает от ошибок в защите: 8 пропущенных за 5 игр. Лидер нападения – Меме Фессу с 6 мячами в сезоне.

Прогноз на матч

С учeтом нестабильности в защите и хорошей формы атакующих линий, логично ожидать обмен голами.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

обе команды регулярно забивают: 5 из 7 у «Улытау», 4 из 4 у «Елимай»;

слабая оборона: 6 и 8 пропущенных мячей за 5 матчей;

«Улытау» будет мотивирован взять реванш за 0:3 в первом круге.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.76