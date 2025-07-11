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«Краснодар» – ЦСКА: прогноз на матч 12 июля с 63% вероятностью захода ставки

11 июля 2025 13:42
Краснодар - ЦСКА
12 июл. 2025, суббота 18:00 | Суперкубок России, Финал
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3.15
победа ЦСКА
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Финал Суперкубка России обещает упорную борьбу. «Краснодар» мощно завершил сезон и набрал форму в товарищеских матчах, забив 11 голов за 5 игр. Однако команда часто допускает ошибки в обороне – 7 пропущенных в 9 матчах. «ЦСКА» подходит к матчу на серии из 5 побед, при этом демонстрируя плотную защиту и результативную атаку.

«Краснодар»

Команда активно атакует (в среднем 2.2 гола за игру) и хорошо играет дома. Победы над «Ростовом», «Динамо» и «Рубином» подтверждают потенциал. Но регулярные пропущенные мячи и поражение от ЦСКА в мае (0:1) – тревожный сигнал перед матчем.

ЦСКА

Армейцы в отличной форме: 13 забитых при 3 пропущенных в 5 матчах. Они не проигрывают с конца мая и уверенно прошли межсезонье. При этом ЦСКА стабильно забивает «Краснодару» – 4 последних матча с голами.

Прогноз на матч

Всe указывает на равную игру, но «ЦСКА» выглядит чуть стабильнее, особенно в обороне. Возможна минимальная победа москвичей в низовом матче.

Вероятность захода – около 63%, потому что:

  • ЦСКА не пропускает более одного мяча в 8 из 10 последних матчей;
  • Краснодар нестабилен против команд с плотной обороной;
  • важность трофея сдержит атакующий стиль обеих сторон.

Рекомендация: победа ЦСКА в матче – коэффициент 3.15

3.15
победа ЦСКА
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Автор: Рассказов Михаил
Суперкубок России ЦСКА Краснодар
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