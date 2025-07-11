12 июля на стадионе «Металлург» «Улытау» сыграет с «Елимаем» в рамках 16-го тура Премьер-лиги Казахстана. Хозяева продолжают бороться за выживание, тогда как гости уверенно держатся в пятeрке лучших, несмотря на нестабильность в обороне.

«Улытау»

«Улытау» занимает 12-е место и уже три тура подряд не побеждает. Команда нестабильна, но цепляется за результат в домашних матчах. За последние пять игр клуб забил 5 голов и пропустил 6, показывая среднюю результативность и уязвимость в защите. Лидером нападения остаeтся Молдакараев, но даже его стараний пока недостаточно, чтобы избежать поражений от конкурентов.

«Елимай»

«Елимай» проводит яркий сезон и располагается на пятом месте с 24 очками. Команда результативна – 7 голов за последние пять игр, при этом в каждом из четырeх последних матчей забивает. Главная проблема – оборона: 8 пропущенных голов за пять игр, серия из шести матчей без «сухаря». Лучший снайпер – Меме Фессу с 6 голами, он в отличной форме. В гостях команда играет уверенно – 6 матчей без поражений из 8.

Факты о командах

«Улытау»

Не выигрывает в 3 последних турах

В 5 последних матчах: 5 забитых, 6 пропущенных

В среднем 1.00 гола за игру и 1.20 – в свои ворота

«Елимай»

Забивает в 4 матчах подряд

В 5 последних матчах: 7 забитых, 8 пропущенных

Средние показатели: 1.40 гола в атаке и 1.60 – в защите

Прогноз на матч

Форма «Елимая» позволяет считать его фаворитом – команда стабильна в атаке, уверенно выступает в гостях, а соперник переживает не лучший отрезок. Однако и хозяева нередко отличались на своeм поле, что даeт основания ожидать от матча обмена голами. При этом класс гостей должен сыграть ключевую роль.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Елимая»

Рекомендованные ставки: