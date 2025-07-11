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Прогноз на точный счёт матча «Улытау» – «Елимай»: Премьер-лига, 12 июля 2025

11 июля 2025 9:57
Улытау - Елимай
12 июл. 2025, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
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6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Елимая»
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12 июля на стадионе «Металлург» «Улытау» сыграет с «Елимаем» в рамках 16-го тура Премьер-лиги Казахстана. Хозяева продолжают бороться за выживание, тогда как гости уверенно держатся в пятeрке лучших, несмотря на нестабильность в обороне.

«Улытау»

«Улытау» занимает 12-е место и уже три тура подряд не побеждает. Команда нестабильна, но цепляется за результат в домашних матчах. За последние пять игр клуб забил 5 голов и пропустил 6, показывая среднюю результативность и уязвимость в защите. Лидером нападения остаeтся Молдакараев, но даже его стараний пока недостаточно, чтобы избежать поражений от конкурентов.

«Елимай»

«Елимай» проводит яркий сезон и располагается на пятом месте с 24 очками. Команда результативна – 7 голов за последние пять игр, при этом в каждом из четырeх последних матчей забивает. Главная проблема – оборона: 8 пропущенных голов за пять игр, серия из шести матчей без «сухаря». Лучший снайпер – Меме Фессу с 6 голами, он в отличной форме. В гостях команда играет уверенно – 6 матчей без поражений из 8.

Факты о командах

«Улытау»

  • Не выигрывает в 3 последних турах
  • В 5 последних матчах: 5 забитых, 6 пропущенных
  • В среднем 1.00 гола за игру и 1.20 – в свои ворота

«Елимай»

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В 5 последних матчах: 7 забитых, 8 пропущенных
  • Средние показатели: 1.40 гола в атаке и 1.60 – в защите

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
1
Забитых мячей
4
0.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Улытау
1 : 1
12.07.2025
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
3 : 0
06.04.2025
Улытау

Прогноз на матч

Форма «Елимая» позволяет считать его фаворитом – команда стабильна в атаке, уверенно выступает в гостях, а соперник переживает не лучший отрезок. Однако и хозяева нередко отличались на своeм поле, что даeт основания ожидать от матча обмена голами. При этом класс гостей должен сыграть ключевую роль.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Елимая»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Елимая» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Победа «Елимая» – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Елимая»
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Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Елимай Улытау
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