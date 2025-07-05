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«Окжетпес» – «Кайсар»: прогноз на матч 6 июля с 65% вероятностью захода ставки

05 июля 2025 11:18
Окжетпес - Кайсар
06 июл. 2025, воскресенье 18:30 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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1.85
Обе забьют – коэффициент 1.85.
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В 15-м туре чемпионата Казахстана встретятся команды из середины таблицы, находящиеся не в лучшей форме. «Окжетпес» идeт на 6-й строчке с 21 очком, но не выигрывает уже три тура, а «Кайсар», уступив «Елимаю», опустился на 11-е место.

«Окжетпес»

Коллектив нестабилен в обороне – 9 пропущенных за 5 матчей. Команда проиграла «Астане» и «Ордабасы», а затем сыграла вничью с «Атырау». Даурен Жумат забил 7 мячей, но даже его активности не хватает для уверенных побед. В атаке «Окжетпес» выглядит лучше (1.4 гола за игру), но частые ошибки в защите мешают брать очки.

«Кайсар»

Гости не выигрывают 4 тура подряд, но при этом стабильно забивают (7 мячей за 5 игр). Команда играет в открытый футбол: забивает и пропускает примерно по 1.4 за матч. В атаке выделяется Айбар Жаксылыков. Несмотря на слабую оборону, «Кайсар» выглядит организованнее в переходных фазах и может воспользоваться уязвимой защитой соперника.

Прогноз на матч

У обеих команд есть проблемы с обороной, но и атакующие показатели неплохие. В последних матчах «Кайсар» и «Окжетпес» почти всегда обменивались голами. Такой сценарий с высокой долей вероятности повторится.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • обе команды забивают в последних турах (по 1.4 в среднем);
  • у обеих – регулярные провалы в защите;
  • мотивация взять очки в равной игре подталкивает к открытой модели.

Рекомендация: обе забьют – коэффициент 1.85.

1.85
Обе забьют – коэффициент 1.85.
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Окжетпес
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