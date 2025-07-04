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«Женис» – «Улытау»: прогноз на матч 5 июля с 65% вероятностью захода ставки

04 июля 2025 11:00
Женис - Улытау
05 июл. 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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1.75
Победа «Жениса» – коэффициент 1.80
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В 15 туре Премьер-лиги Казахстана «Женис» примет «Улытау» на своeм стадионе в Астане. Обе команды находятся в нижней половине таблицы, но показывают схожие результаты в последних матчах. «Женис» набрал 14 очков и занимает 9-е место, в то время как «Улытау» с 12 очками занимает 12-е место.

«Женис»

Команда не проигрывает в 4 последних матчах, забив 9 голов за эти игры, что даeт им шанс на победу. В атаке выделяется Адилио, лучший бомбардир команды с 5 голами. Однако защита также не без изъянов, пропустив 6 голов в последних 5 матчах. «Женис» забивает в среднем 1.8 гола за игру, что делает их фаворитами встречи.

«Улытау»

Команда из Улытау забивает в 5 последних матчах, но их атака недостаточно мощная – всего 6 голов в этих играх. Защита в последние месяцы держится довольно стабильно, пропуская в среднем 0.8 гола за игру. «Улытау» забивает в среднем 1.2 гола за игру, но их нестабильность в обороне даeт шанс на успех для «Жениса».

Прогноз на матч

Обе команды в последние недели играют нестабильно, но «Женис» показывает лучшие результаты в атаке и не проигрывает в последних играх. Учитывая слабую форму «Улытау» в атаке и тот факт, что «Женис» забивает стабильно, можно ожидать, что хозяева одержат победу.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

  • «Женис» не проигрывает в 4 последних матчах и стабильно забивает;
  • «Улытау» забивает, но не имеет стабильности в атаке и обороне;
  • домашнее преимущество «Жениса» и их форма в атаке.

Рекомендация: ставка на победу «Жениса» – коэффициент 1.75

1.75
Победа «Жениса» – коэффициент 1.80
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Улытау Женис
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