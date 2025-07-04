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«Кызыл-Жар» – «Ордабасы»: прогноз на матч 5 июля с 66% вероятностью захода ставки

04 июля 2025 11:49
Кызыл-Жар - Ордабасы
05 июл. 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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3.10
Победа «​​​​​​​Кызыл-Жара»
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В 15 туре Премьер-лиги Казахстана «Кызыл-Жар» примет «Ордабасы» на своeм стадионе. Обе команды борются за улучшение своих позиций в турнирной таблице. «Кызыл-Жар» набрал 15 очков и занимает 8 место, а «Ордабасы» с 19 очками на 7 месте. Статистика команд предсказывает интересный и напряжeнный матч.

«Кызыл-Жар»

Команда не выигрывает уже в 6 последних матчах, забив в среднем 1.2 гола за игру. Оборона также даeт сбои, пропустив 8 голов за 5 последних матчей. Ключевым игроком является Сенен Себаи, с 4 голами в 17 играх. У команды есть проблемы с атакой, но при этом они продолжают забивать.

«Ордабасы»

«Ордабасы» показывают более стабильные результаты, но также имеют проблемы с атакой – в последних 5 играх они забили всего 4 гола. Защита «Ордабасы» работает чуть лучше, пропуская в среднем 0.8 гола за игру. Команда не проигрывает в 5 последних выездных матчах, что даeт им дополнительное преимущество.

Прогноз на матч

С учетом текущей формы обеих команд можно ожидать упорную борьбу. «Кызыл-Жар» имеет трудности с обороной, но забивает в каждом втором матче. В свою очередь, «Ордабасы» стабильно не проигрывает в выездных играх, но атакуют слабо. Всe это предсказывает открытый матч с минимумом голов.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

  • «Ордабасы» не проигрывает в 5 последних выездных матчах;
  • «Кызыл-Жар» забивает, но не выигрывает в последних играх;
  • обе команды имеют проблемы с защитой, но стабильно забивают.

Рекомендация: Победа «Кызыл-Жара» – коэффициент 3.10

3.10
Победа «​​​​​​​Кызыл-Жара»
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Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Кызыл-Жар
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