5 июля на стадионе «Астана Арена» состоится матч 15 тура казахстанской Премьер-лиги между командами «Женис» и «Улытау». Обе команды находятся в средней части турнирной таблицы, и предстоящий матч обещает быть важным для обеих сторон в контексте их борьбы за верхнюю половину таблицы.

«Женис»

После 14 туров «Женис» набрал 14 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Команда не проигрывает в последних 4 матчах, но, несмотря на хорошую результативность в атаке (9 голов за последние 5 матчей), пропускает достаточно много – 6 голов в тех же играх. Это указывает на проблемы в обороне, хотя атакующие действия выглядят довольно уверенно. Женис активно использует фланги и контратаки, что может стать важным элементом в матче с таким соперником, как «Улытау».

«Улытау»

«Улытау» с 12 очками и 12-м местом в таблице демонстрирует нестабильность в сезоне. Команда забивает в среднем 1.2 гола за матч, но и пропускает почти столько же – 4 гола в последних 5 играх. Проблемы в обороне продолжаются, и это будет серьeзным вызовом в предстоящем матче. Однако «Улытау» показывает способность к забиванию – последние 5 матчей подтвердили их настрой на атакующий футбол. Лучший бомбардир команды, Жасулан Молдакараев, забил 3 гола в 12 матчах, и от него многое зависит в плане результативности.

Факты о командах

«Женис»

Не проигрывает в 4 последних матчах

В среднем 1.80 гола за игру

Пропускает 1.20 гола за игру

Забивает в 6 последних матчах

«Улытау»

В среднем 1.20 гола за игру

Пропускает 0.80 гола за игру

Забивает в 5 из 5 последних матчей

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Женис» – «Улытау»

Ожидается, что матч будет конкурентным, поскольку обе команды имеют сильные атакующие линии, но у обеих есть проблемы в обороне. «Женис» будет доминировать в атаке и пытаться воспользоваться слабой обороной «Улытау», в то время как гости будут надеяться на свои контратаки и попытаться использовать ошибки соперника в защите. Однако с учeтом нынешней формы команд, особенно сильной игры «Жениса» в последних матчах, можно ожидать, что они смогут взять верх.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Жениса».

Рекомендованные ставки: