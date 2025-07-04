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Прогноз на точный счёт матча «Женис» – «Улытау»: Премьер-лига Казахстана, 5 июля 2025

04 июля 2025 9:55
Женис - Улытау
05 июл. 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
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5 июля на стадионе «Астана Арена» состоится матч 15 тура казахстанской Премьер-лиги между командами «Женис» и «Улытау». Обе команды находятся в средней части турнирной таблицы, и предстоящий матч обещает быть важным для обеих сторон в контексте их борьбы за верхнюю половину таблицы.

«Женис»

После 14 туров «Женис» набрал 14 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Команда не проигрывает в последних 4 матчах, но, несмотря на хорошую результативность в атаке (9 голов за последние 5 матчей), пропускает достаточно много – 6 голов в тех же играх. Это указывает на проблемы в обороне, хотя атакующие действия выглядят довольно уверенно. Женис активно использует фланги и контратаки, что может стать важным элементом в матче с таким соперником, как «Улытау».

«Улытау»

«Улытау» с 12 очками и 12-м местом в таблице демонстрирует нестабильность в сезоне. Команда забивает в среднем 1.2 гола за матч, но и пропускает почти столько же – 4 гола в последних 5 играх. Проблемы в обороне продолжаются, и это будет серьeзным вызовом в предстоящем матче. Однако «Улытау» показывает способность к забиванию – последние 5 матчей подтвердили их настрой на атакующий футбол. Лучший бомбардир команды, Жасулан Молдакараев, забил 3 гола в 12 матчах, и от него многое зависит в плане результативности.

Факты о командах

«Женис»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает 1.20 гола за игру
  • Забивает в 6 последних матчах

«Улытау»

  • В среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает 0.80 гола за игру
  • Забивает в 5 из 5 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
1.5
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Женис
2 : 0
05.07.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Улытау
1 : 1
30.03.2025
Женис

Прогноз на матч «Женис» – «Улытау»

Ожидается, что матч будет конкурентным, поскольку обе команды имеют сильные атакующие линии, но у обеих есть проблемы в обороне. «Женис» будет доминировать в атаке и пытаться воспользоваться слабой обороной «Улытау», в то время как гости будут надеяться на свои контратаки и попытаться использовать ошибки соперника в защите. Однако с учeтом нынешней формы команд, особенно сильной игры «Жениса» в последних матчах, можно ожидать, что они смогут взять верх.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Жениса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Жениса» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
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Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Улытау Женис
Другие прогнозы
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