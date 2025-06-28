В 14-м туре казахстанской Премьер-лиги «Кайсар» принимает «Елимай». Хозяева идут на 10-м месте и не могут победить четыре тура подряд, хотя забивают стабильно – в шести матчах подряд. «Елимай» располагается в верхней части таблицы, занимает пятую строчку и выглядит более организованной командой. У гостей сильнее линия обороны, стабильная форма и неплохие результаты на выезде – поражений всего два в семи выездных матчах. При этом обе команды часто пропускают, и голы в обе стороны здесь логичны.

«Кайсар»

Команда набрала 13 очков и трижды подряд сыграла вничью. Средняя результативность – 1.4 гола за матч за последние пять туров, но при этом и оборона нестабильна: 5 пропущенных. Бомбардир Жаксылыков забивает регулярно, и именно он создаeт большую часть угроз у ворот соперников. Однако «Кайсар» испытывает трудности с контролем игры после перерыва и часто теряет очки в концовках.

«Елимай»

Гости идут пятыми и уверенно чувствуют себя в выездных играх. Команда забивает в четырeх из пяти последних матчей, а также сохраняет баланс в защите, несмотря на регулярные пропущенные мячи. В атаке стабильно действует Меме Фессу – у него 6 голов в сезоне. «Елимай» хорошо использует свободные зоны, что может стать ключевым против нестабильной обороны хозяев.

Прогноз на матч

Форма «Елимая» выглядит устойчивее: команда меньше допускает сбоев, а на фоне частых ничьих у «Кайсара» вариант с тем, что гости не проиграют, выглядит надeжно.

Вероятность захода – около 68%, потому что:

«Елимай» не уступает в пяти из семи выездных матчей;

«Кайсар» не выигрывает четыре тура подряд;

гости стабильно набирают очки и выглядят структурно лучше.

Рекомендация: ставка на то, что «Елимай» не проиграет – коэффициент 1.30