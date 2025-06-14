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Прогноз на точный счёт матча «Динамо Киров» – «Сибирь»: Вторая лига А, 15 июня 2025

14 июня 2025 11:05
Динамо Киров - Сибирь
15 июн. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
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7.50
Точный счёт 2:2
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15 июня в 18-м туре Второй лиги А состоится один из ключевых матчей в борьбе за повышение – «Динамо Киров» принимает «Сибирь». Обе команды идут в верхней части таблицы, имеют высокую результативность и находятся в хорошей форме. Матч обещает быть упорным и атакующим.

«Динамо Киров»

«Динамо Киров» занимает третье место в таблице с 31 очком, всего в одном балле от «Сибири». Команда демонстрирует стабильные результаты: не проигрывает 6 матчей подряд, забивает в 9 играх кряду, а в последних пяти турах – по 2 мяча в среднем. Победа в гостях над «Форте» (3:2) подтвердила атакующий потенциал команды, которая не боится играть первым номером даже вне дома.

В обороне у «Динамо Киров» сохраняются проблемы – 5 пропущенных мячей в 5 матчах, но при этом команда умеет компенсировать это агрессивной игрой в атаке. На своeм поле «Динамо» действует уверенно: победы над «Динамо Владивосток» (3:1) и «Текстильщиком» (2:1) тому подтверждение.

«Сибирь»

Клуб из Новосибирска занимает второе место с 32 очками и находится в не менее мощной форме: команда не проигрывает три тура подряд и показывает отличную результативность – 10 мячей в последних 5 матчах, в среднем по 2 за игру. Особенно яркой была победа над «Калугой» (3:0), где «Сибирь» продемонстрировала уверенность в атаке и дисциплину в защите.

Впрочем, игра на выезде остаeтся слабым местом новосибирцев – поражения от «Текстильщика» (1:2) и «Динамо-2 Москва» (0:2) показали уязвимость команды вдали от дома. В обороне «Сибирь» в среднем пропускает 1.2 мяча за матч за последние 5 туров, и именно в гостях чаще возникают проблемы с организацией игры в защите.

Факты о командах:

«Динамо Киров»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает в среднем 1.00 гол за матч в последних 5 играх

«Сибирь»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч в последних 5 играх
  • Одержал 2 победы в 3 последних турах

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Сибирь
1 : 1
01.03.2025
Динамо Киров

Прогноз на матч «Динамо Киров» – «Сибирь»

Матч двух атакующих и мотивированных команд, где многое будет зависеть от того, кто первым откроет счeт. Оба коллектива играют в открытый футбол и обладают ярко выраженными атакующими линиями, что говорит в пользу высокой результативности. «Динамо Киров» традиционно уверенно действует дома и стабильно забивает, а «Сибирь» демонстрирует хороший уровень, но всe ещe нестабилен на выезде.

Исходя из текущей формы, мотивации и турнирного значения матча, велика вероятность результативной ничьей. Обе команды способны забить, но рисковать с открытым результатом не будут, особенно во втором тайме.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.05
  • Ничья в матче – коэффициент 3.40

7.50
Точный счёт 2:2
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Сибирь Динамо Киров
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