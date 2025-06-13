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Прогноз на точный счет матча «Спартак Кострома» – «Ленинградец»: Вторая лига А, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 8:54
Спартак К - Ленинградец
14 июн. 2025, суббота 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Спартака Кострома»
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14 июня на стадионе в Костроме состоится матч 18-го тура Второй лиги А между лидером турнира «Спартаком Кострома» и шестой командой чемпионата – «Ленинградцем». Оба клуба уверенно идут в атаке, но оборонительные показатели вызывают вопросы. Это обещает зрелищное и результативное противостояние.

«Спартак Кострома»

Хозяева идут на первом месте с 36 очками после 17 туров и показывают отличную форму: команда забивает в каждом из последних 19 матчей, а в последних 5 играх отличилась 10 раз. Особенно выделяется атакующая эффективность: 2 гола в среднем за матч, при этом защита действует достаточно надeжно – всего 4 пропущенных мяча за те же 5 игр. Несмотря на недавнюю ничью с «Машуком-КМВ» (1:1) и домашнее поражение от «Велеса» (1:2), «Спартак» продолжает оставаться самой стабильной и мощной командой дивизиона. Дома костромичи играют уверенно и продуктивно.

«Ленинградец»

«Ленинградец» балансирует на грани зоны плей-офф, занимая шестую строчку. Команда неуступчива в гостях – не проиграла в 5 из 7 последних выездных матчей. Однако оборона остаeтся слабым местом: в 5 последних турах пропущено 10 голов (в среднем – 2 за матч), что ставит под сомнение еe надeжность против сильного соперника. При этом атакующий потенциал присутствует: 6 голов за 5 игр, забивает «Ленинградец» стабильно – в 6 матчах подряд, несмотря на поражения от «Кубани» (0:1) и «Волги Ульяновск» (1:3).

Факты о командах:

«Спартак Кострома»

  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.
  • В последних 5 матчах: 10 голов, 4 пропущенных.
  • В среднем 2.00 гола за игру в атаке, 0.80 – в защите.

«Ленинградец»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей.
  • В последних 5 матчах: 6 голов, 10 пропущенных.
  • В среднем 1.20 гола за игру в атаке, 2.00 – в защите.

Личные встречи
20% (1)
0% (0)
80% (4)
3
Забитых мячей
10
0.6
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ленинградец
2 : 1
02.03.2025
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Ленинградец
2 : 0
21.09.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Спартак К
2 : 1
28.07.2024
Ленинградец
Россия. Вторая лига. Группа 2, 11 тур
Ленинградец
3 : 0
04.06.2023
Спартак К
Россия. Вторая лига. Группа 2, 6 тур
Спартак К
0 : 2
05.05.2023
Ленинградец

Прогноз на матч

Матч обещает быть результативным: обе команды регулярно забивают, но при этом «Ленинградец» слишком часто позволяет сопернику создавать моменты. «Спартак Кострома» – фаворит, обладающий более сбалансированной игрой. Ожидается, что хозяева возьмут три очка, но и гости смогут отличиться.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Спартака Кострома».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Спартака Кострома» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Спартака Кострома» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Спартака Кострома»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Ленинградец Спартак К
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