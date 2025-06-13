14 июня на стадионе в Костроме состоится матч 18-го тура Второй лиги А между лидером турнира «Спартаком Кострома» и шестой командой чемпионата – «Ленинградцем». Оба клуба уверенно идут в атаке, но оборонительные показатели вызывают вопросы. Это обещает зрелищное и результативное противостояние.

«Спартак Кострома»

Хозяева идут на первом месте с 36 очками после 17 туров и показывают отличную форму: команда забивает в каждом из последних 19 матчей, а в последних 5 играх отличилась 10 раз. Особенно выделяется атакующая эффективность: 2 гола в среднем за матч, при этом защита действует достаточно надeжно – всего 4 пропущенных мяча за те же 5 игр. Несмотря на недавнюю ничью с «Машуком-КМВ» (1:1) и домашнее поражение от «Велеса» (1:2), «Спартак» продолжает оставаться самой стабильной и мощной командой дивизиона. Дома костромичи играют уверенно и продуктивно.

«Ленинградец»

«Ленинградец» балансирует на грани зоны плей-офф, занимая шестую строчку. Команда неуступчива в гостях – не проиграла в 5 из 7 последних выездных матчей. Однако оборона остаeтся слабым местом: в 5 последних турах пропущено 10 голов (в среднем – 2 за матч), что ставит под сомнение еe надeжность против сильного соперника. При этом атакующий потенциал присутствует: 6 голов за 5 игр, забивает «Ленинградец» стабильно – в 6 матчах подряд, несмотря на поражения от «Кубани» (0:1) и «Волги Ульяновск» (1:3).

Факты о командах:

«Спартак Кострома»

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.

В последних 5 матчах: 10 голов, 4 пропущенных.

В среднем 2.00 гола за игру в атаке, 0.80 – в защите.

«Ленинградец»

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей.

В последних 5 матчах: 6 голов, 10 пропущенных.

В среднем 1.20 гола за игру в атаке, 2.00 – в защите.

Личные встречи 20% (1) 0% (0) 80% (4) 3 Забитых мячей 10 0.6 В среднем за матч 2 2:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур Ленинградец 2 : 1 Спартак К Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур Ленинградец 2 : 0 Спартак К Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур Спартак К 2 : 1 Ленинградец Россия. Вторая лига. Группа 2, 11 тур Ленинградец 3 : 0 Спартак К Россия. Вторая лига. Группа 2, 6 тур Спартак К 0 : 2 Ленинградец

Прогноз на матч

Матч обещает быть результативным: обе команды регулярно забивают, но при этом «Ленинградец» слишком часто позволяет сопернику создавать моменты. «Спартак Кострома» – фаворит, обладающий более сбалансированной игрой. Ожидается, что хозяева возьмут три очка, но и гости смогут отличиться.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Спартака Кострома».

Рекомендованные ставки: