14 июня на стадионе в Костроме состоится матч 18-го тура Второй лиги А между лидером турнира «Спартаком Кострома» и шестой командой чемпионата – «Ленинградцем». Оба клуба уверенно идут в атаке, но оборонительные показатели вызывают вопросы. Это обещает зрелищное и результативное противостояние.
«Спартак Кострома»
Хозяева идут на первом месте с 36 очками после 17 туров и показывают отличную форму: команда забивает в каждом из последних 19 матчей, а в последних 5 играх отличилась 10 раз. Особенно выделяется атакующая эффективность: 2 гола в среднем за матч, при этом защита действует достаточно надeжно – всего 4 пропущенных мяча за те же 5 игр. Несмотря на недавнюю ничью с «Машуком-КМВ» (1:1) и домашнее поражение от «Велеса» (1:2), «Спартак» продолжает оставаться самой стабильной и мощной командой дивизиона. Дома костромичи играют уверенно и продуктивно.
«Ленинградец»
«Ленинградец» балансирует на грани зоны плей-офф, занимая шестую строчку. Команда неуступчива в гостях – не проиграла в 5 из 7 последних выездных матчей. Однако оборона остаeтся слабым местом: в 5 последних турах пропущено 10 голов (в среднем – 2 за матч), что ставит под сомнение еe надeжность против сильного соперника. При этом атакующий потенциал присутствует: 6 голов за 5 игр, забивает «Ленинградец» стабильно – в 6 матчах подряд, несмотря на поражения от «Кубани» (0:1) и «Волги Ульяновск» (1:3).
Факты о командах:
«Спартак Кострома»
- Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.
- В последних 5 матчах: 10 голов, 4 пропущенных.
- В среднем 2.00 гола за игру в атаке, 0.80 – в защите.
«Ленинградец»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей.
- В последних 5 матчах: 6 голов, 10 пропущенных.
- В среднем 1.20 гола за игру в атаке, 2.00 – в защите.
Прогноз на матч
Матч обещает быть результативным: обе команды регулярно забивают, но при этом «Ленинградец» слишком часто позволяет сопернику создавать моменты. «Спартак Кострома» – фаворит, обладающий более сбалансированной игрой. Ожидается, что хозяева возьмут три очка, но и гости смогут отличиться.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Спартака Кострома».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Спартака Кострома» – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Спартака Кострома» больше 1.5 – коэффициент 1.95