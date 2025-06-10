11 июня в рамках 5 тура североамериканской квалификации чемпионата мира Гаити сыграет против Кюрасао на стадионе Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad. Обе команды набрали по 9 очков и делят первое место в группе, так что этот матч станет ключевым в борьбе за лидерство.

Гаити

Сборная Гаити демонстрирует отличную форму: в трех турах квалификации команда одержала три уверенные победы с общей разницей мячей 10:1. Особенно выделяется Францди Пьерро, забивший 3 гола за 4 последних матча. В последних 5 встречах все турниры включительно Гаити забила 14 мячей и пропустила 4. Команда показывает высокую результативность и надeжную игру в обороне. Серия из четырeх побед подряд подчеркивает стабильность состава и его готовность к матчам с прямыми конкурентами.

Кюрасао

Кюрасао также набрал 9 очков и занимает первую строчку в группе благодаря лучшей разнице мячей. В последних играх команда легко обыгрывала аутсайдеров – например, победа 4:0 над Сент-Люсией и 2:0 над Арубой. Нападающий Жервейн Кастанер демонстрирует выдающуюся форму: 4 гола за 2 матча. В последних 5 матчах Кюрасао забил 11 мячей и пропустил 4. Несмотря на силу атаки, оборона иногда даeт сбои, особенно против более сильных соперников.

Факты о командах

Гаити

Забивает в 12 матчах подряд

В 5 последних играх в среднем 2.8 гола за матч

Победа в 4 последних матчах

Кюрасао

Забивает в 5 из 7 последних матчей

В 5 последних играх в среднем 2.2 гола за матч

В 6 из 8 последних матчей не проигрывает

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1 Забитых мячей 5 1 В среднем за матч 5 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 1:5 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур Гаити 1 : 5 Кюрасао

Прогноз на матч

Обе команды идут без потерь и обладают сильными атакующими линиями. Гаити в последние месяцы показывает более устойчивую игру в матчах против соперников разного уровня. Кюрасао силeн в атаке, но имеет уязвимости в обороне. С высокой вероятностью обе команды забьют. Гаити выглядит немного убедительнее по структуре игры и стабильности. Прогноз: победа Гаити в результативном матче.

Точный счeт: 2:1 в пользу Гаити

Рекомендованные ставки: