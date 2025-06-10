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Прогноз на точный счёт матча Гаити – Кюрасао: Квалификация ЧМ. Северная Америка, 11 июня 2025

10 июня 2025 10:43
Гаити - Кюрасао
11 июн. 2025, среда 01:00 | Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа C, 5 тур
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8.00
Точный счёт 2:1 в пользу Гаити
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11 июня в рамках 5 тура североамериканской квалификации чемпионата мира Гаити сыграет против Кюрасао на стадионе Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad. Обе команды набрали по 9 очков и делят первое место в группе, так что этот матч станет ключевым в борьбе за лидерство.

Гаити

Сборная Гаити демонстрирует отличную форму: в трех турах квалификации команда одержала три уверенные победы с общей разницей мячей 10:1. Особенно выделяется Францди Пьерро, забивший 3 гола за 4 последних матча. В последних 5 встречах все турниры включительно Гаити забила 14 мячей и пропустила 4. Команда показывает высокую результативность и надeжную игру в обороне. Серия из четырeх побед подряд подчеркивает стабильность состава и его готовность к матчам с прямыми конкурентами.

Кюрасао

Кюрасао также набрал 9 очков и занимает первую строчку в группе благодаря лучшей разнице мячей. В последних играх команда легко обыгрывала аутсайдеров – например, победа 4:0 над Сент-Люсией и 2:0 над Арубой. Нападающий Жервейн Кастанер демонстрирует выдающуюся форму: 4 гола за 2 матча. В последних 5 матчах Кюрасао забил 11 мячей и пропустил 4. Несмотря на силу атаки, оборона иногда даeт сбои, особенно против более сильных соперников.

Факты о командах

Гаити

  • Забивает в 12 матчах подряд
  • В 5 последних играх в среднем 2.8 гола за матч
  • Победа в 4 последних матчах

Кюрасао

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В 5 последних играх в среднем 2.2 гола за матч
  • В 6 из 8 последних матчей не проигрывает

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
5
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Гаити
1 : 5
11.06.2025
Кюрасао

Прогноз на матч

Обе команды идут без потерь и обладают сильными атакующими линиями. Гаити в последние месяцы показывает более устойчивую игру в матчах против соперников разного уровня. Кюрасао силeн в атаке, но имеет уязвимости в обороне. С высокой вероятностью обе команды забьют. Гаити выглядит немного убедительнее по структуре игры и стабильности. Прогноз: победа Гаити в результативном матче.

Точный счeт: 2:1 в пользу Гаити

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Гаити – коэффициент 8.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Гаити больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Победа Гаити – коэффициент 3.20

8.00
Точный счёт 2:1 в пользу Гаити
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Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ Кюрасао Гаити
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