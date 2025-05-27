28 мая в рамках 15-го тура Второй лиги А «Волгарь» примет на своeм поле лидера чемпионата – «Спартак Кострома». Матч обещает стать украшением тура: хозяева идут в верхней части таблицы и показывают стабильную игру, а гости уверенно лидируют, выиграв три последних встречи. Встреча в Астрахани может получиться результативной и интересной с тактической точки зрения: «Волгарь» попытается прервать победную серию соперника, но сделать это будет крайне непросто.

«Волгарь»

Астраханцы под руководством опытного тренерского штаба проводят достойный сезон, но в последние недели показывают нестабильную форму. После уверенной победы над «Кубанью» (1:0) команда разошлась миром с «Волгой» (2:2) и ранее сыграла вничью с «Ленинградцем». При этом у «Волгаря» есть чeткий атакующий вектор – команда забивает в шести матчах подряд, что говорит о сыгранности группы нападения.

Слабым местом остаeтся оборона. В последних пяти встречах команда пропустила пять голов, а в играх с более организованными соперниками, как показал матч с «Машуком-КМВ» (1:2), «Волгарь» не всегда справляется с темпом и прессингом. На своeм поле команда выступает достойно, но не безошибочно.

«Спартак Кострома»

Подопечные Алексея Медведева уверенно движутся к промежуточной победе в турнире. Команда показывает великолепный баланс между атакой и обороной: 11 голов в 5 матчах и всего 2 пропущенных мяча. Победа 5:1 над «Челябинском» и уверенное выступление против «Родины-2» и «Торпедо Миасс» демонстрируют, что «Спартак Кострома» находится в отличной физической и ментальной форме.

Главное достоинство команды – стабильность: в 17 матчах подряд костромичи забивают хотя бы один гол. Такая надeжность в атаке делает их фаворитом в предстоящем матче, даже несмотря на выездной статус встречи.

Факты о командах

«Волгарь»

Забивает в 6 последних матчах

В среднем забивает 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Не проигрывает в 3 последних матчах

«Спартак Кострома»

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем забивает 2.20 гола за игру

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Забивает в 17 матчах подряд

Личные встречи 0% (0) 33% (1) 67% (2) 1 Забитых мячей 5 0.33 В среднем за матч 1.67 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур Спартак К 4 : 1 Волгарь Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур Спартак К 1 : 0 Волгарь Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур Волгарь 0 : 0 Спартак К

Прогноз на матч «Волгарь» – «Спартак Кострома»

Несмотря на высокий уровень игры «Волгаря» дома, «Спартак Кострома» выглядит предпочтительнее как по результатам, так и по содержанию игры. Команда из Костромы действует слаженно, уверенно реализует моменты и не даeт слабин в обороне. При этом «Волгарь» тоже не отсиживается в защите и способен отличиться. Поэтому вероятен сценарий с обменом голами и победой гостей с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Спартака Кострома»

Рекомендованные ставки: