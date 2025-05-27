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Прогноз на точный счёт матча «Волгарь» – «Спартак Кострома»: Вторая лига А, 28 мая 2025

27 мая 2025 10:19
Волгарь - Спартак К
28 мая 2025, среда 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Перейти в онлайн матча
8.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Спартака Кострома»
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28 мая в рамках 15-го тура Второй лиги А «Волгарь» примет на своeм поле лидера чемпионата – «Спартак Кострома». Матч обещает стать украшением тура: хозяева идут в верхней части таблицы и показывают стабильную игру, а гости уверенно лидируют, выиграв три последних встречи. Встреча в Астрахани может получиться результативной и интересной с тактической точки зрения: «Волгарь» попытается прервать победную серию соперника, но сделать это будет крайне непросто.

«Волгарь»

Астраханцы под руководством опытного тренерского штаба проводят достойный сезон, но в последние недели показывают нестабильную форму. После уверенной победы над «Кубанью» (1:0) команда разошлась миром с «Волгой» (2:2) и ранее сыграла вничью с «Ленинградцем». При этом у «Волгаря» есть чeткий атакующий вектор – команда забивает в шести матчах подряд, что говорит о сыгранности группы нападения.

Слабым местом остаeтся оборона. В последних пяти встречах команда пропустила пять голов, а в играх с более организованными соперниками, как показал матч с «Машуком-КМВ» (1:2), «Волгарь» не всегда справляется с темпом и прессингом. На своeм поле команда выступает достойно, но не безошибочно.

«Спартак Кострома»

Подопечные Алексея Медведева уверенно движутся к промежуточной победе в турнире. Команда показывает великолепный баланс между атакой и обороной: 11 голов в 5 матчах и всего 2 пропущенных мяча. Победа 5:1 над «Челябинском» и уверенное выступление против «Родины-2» и «Торпедо Миасс» демонстрируют, что «Спартак Кострома» находится в отличной физической и ментальной форме.

Главное достоинство команды – стабильность: в 17 матчах подряд костромичи забивают хотя бы один гол. Такая надeжность в атаке делает их фаворитом в предстоящем матче, даже несмотря на выездной статус встречи.

Факты о командах

«Волгарь»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем забивает 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 3 последних матчах

«Спартак Кострома»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем забивает 2.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Забивает в 17 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
1
Забитых мячей
5
0.33
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Спартак К
4 : 1
13.04.2025
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Спартак К
1 : 0
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Прогноз на матч «Волгарь» – «Спартак Кострома»

Несмотря на высокий уровень игры «Волгаря» дома, «Спартак Кострома» выглядит предпочтительнее как по результатам, так и по содержанию игры. Команда из Костромы действует слаженно, уверенно реализует моменты и не даeт слабин в обороне. При этом «Волгарь» тоже не отсиживается в защите и способен отличиться. Поэтому вероятен сценарий с обменом голами и победой гостей с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Спартака Кострома»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Спартака Кострома» – коэффициент 8.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Победа «Спартака Кострома» – коэффициент 2.15

8.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Спартака Кострома»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Спартак К Волгарь
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