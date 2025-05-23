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Прогноз на точный счет матча «Ордабасы» – «Улытау»: Премьер-лига Казахстан, 24 мая 2025

23 мая 2025 14:41
Ордабасы - Улытау
24 мая 2025, суббота 17:30 | Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
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8.00
Точный счёт 3:0 в пользу «Ордабасы»
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24 мая на стадионе им. Хаджимукана Мунайтпасова в Шымкенте пройдет матч 10-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Ордабасы» и «Улытау». Хозяева на подъеме после серии уверенных побед, в то время как гости переживают серьезные трудности и находятся в зоне вылета.

«Ордабасы»

«Ордабасы» демонстрирует отличную форму, набрав 14 очков после 8 туров и занимая 6 место в таблице. Команда выиграла 4 последних матча подряд и стабильно забивает: в последних 5 играх – 10 голов при всего одном пропущенном мяче. Лучший бомбардир – Everton с 4 голами в 9 матчах. Сильная оборона и высокая результативность делают «Ордабасы» серьезным претендентом на победу в предстоящем матче.

«Улытау»

«Улытау» находится в тяжелом положении: всего 2 очка после 9 туров и 14 место в таблице. Команда проиграла 6 последних матчей и пропускает много голов – 10 в последних 5 играх. Забивает при этом мало – всего 2 гола за те же матчи. Лучший бомбардир – Максим Чалкин с 1 голом в 3 матчах, однако команда явно испытывает проблемы в атаке и обороне.

Факты о командах

«Ордабасы»

  • Побеждает в 6 последних матчах.
  • Забивает в 7 последних матчах подряд.
  • В среднем забивает 2.0 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 0.2 гола за игру в последних 5 матчах.

«Улытау»

  • Проигрывает в 7 последних матчах.
  • В среднем пропускает 2.0 гола за игру в последних 5 матчах.
  • В среднем забивает 0.4 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в 8 из 9 последних матчей.

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Улытау»

Форма «Ордабасы» на данный момент значительно превосходит показатели «Улытау», который испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. Хозяева обладают высокой мотивацией и мощным атакующим потенциалом, что позволяет рассчитывать на уверенную победу. Ожидается, что «Ордабасы» продемонстрирует доминирование и забьет несколько голов, не позволив «Улытау» навязать борьбу.

Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «Ордабасы».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:0 в пользу «Ордабасы» – коэффициент 8.00
  • Победа «Ордабасы» – коэффициент 1.45
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Ордабасы» больше 2.0 – коэффициент 2.00

8.00
Точный счёт 3:0 в пользу «Ордабасы»
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Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Улытау Ордабасы
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