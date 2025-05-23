24 мая на стадионе им. Хаджимукана Мунайтпасова в Шымкенте пройдет матч 10-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Ордабасы» и «Улытау». Хозяева на подъеме после серии уверенных побед, в то время как гости переживают серьезные трудности и находятся в зоне вылета.

«Ордабасы»

«Ордабасы» демонстрирует отличную форму, набрав 14 очков после 8 туров и занимая 6 место в таблице. Команда выиграла 4 последних матча подряд и стабильно забивает: в последних 5 играх – 10 голов при всего одном пропущенном мяче. Лучший бомбардир – Everton с 4 голами в 9 матчах. Сильная оборона и высокая результативность делают «Ордабасы» серьезным претендентом на победу в предстоящем матче.

«Улытау»

«Улытау» находится в тяжелом положении: всего 2 очка после 9 туров и 14 место в таблице. Команда проиграла 6 последних матчей и пропускает много голов – 10 в последних 5 играх. Забивает при этом мало – всего 2 гола за те же матчи. Лучший бомбардир – Максим Чалкин с 1 голом в 3 матчах, однако команда явно испытывает проблемы в атаке и обороне.

Факты о командах

«Ордабасы»

Побеждает в 6 последних матчах.

Забивает в 7 последних матчах подряд.

В среднем забивает 2.0 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 0.2 гола за игру в последних 5 матчах.

«Улытау»

Проигрывает в 7 последних матчах.

В среднем пропускает 2.0 гола за игру в последних 5 матчах.

В среднем забивает 0.4 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в 8 из 9 последних матчей.

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Улытау»

Форма «Ордабасы» на данный момент значительно превосходит показатели «Улытау», который испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. Хозяева обладают высокой мотивацией и мощным атакующим потенциалом, что позволяет рассчитывать на уверенную победу. Ожидается, что «Ордабасы» продемонстрирует доминирование и забьет несколько голов, не позволив «Улытау» навязать борьбу.

Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «Ордабасы».

Рекомендованные ставки: