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Прогноз на точный счет матча «Муром» – «Динамо Владивосток»: Вторая лига А, 21 мая 2025

20 мая 2025 10:47
Муром - Динамо Вл
21 мая 2025, среда 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
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6.90
Точный счёт 0:1 в пользу «Динамо»
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21 мая в рамках 14-го тура Второй лиги А на стадионе в Муроме сойдутся два коллектива из нижней половины таблицы. Хозяева занимают предпоследнюю строчку, имеют всего одну победу за последние пять туров и демонстрируют серьeзные проблемы в атаке. Гости из Владивостока тоже переживают спад, проиграв три матча подряд, но выглядят стабильнее на фоне «Мурома». Ожидается сдержанная игра с минимумом моментов и доминированием прагматичного футбола.

«Муром»

Клуб из Владимирской области слабо проявляет себя в текущем сезоне. За последние пять матчей команда забила лишь два мяча (0.4 в среднем), а пропустила одиннадцать – 2.2 за игру. При этом только в одном туре удалось удержать свои ворота в неприкосновенности. В атаке у «Мурома» практически отсутствует креатив, и даже домашние матчи не приносят ощутимого преимущества.

Победа над «Динамо Киров» (2:1) остаeтся единственным ярким пятном на фоне серийных поражений от команд верхней части таблицы. Проблемы «Мурома» – в низкой интенсивности, неэффективных позиционных атаках и уязвимости при фланговых передачах.

«Динамо Владивосток»

Команда занимает восьмое место и пока не может выбраться из серии неудач – три поражения подряд. Тем не менее, в игре «Динамо» прослеживаются чeткие атакующие принципы: 5 голов за последние пять матчей, в среднем по 1.0 мячу за игру. В 5 из 7 последних матчей владивостокцы забивали, и это главный контраст на фоне соперника.

Проблемы у гостей кроются в обороне – три матча подряд с пропущенными мячами. Однако в сравнении с «Муромом» они действуют быстрее, гибче в атаке и чаще создают моменты. Особенно стоит отметить умение команды организовывать быстрые контратаки, что может сыграть ключевую роль в матче с более медленным и осторожным соперником.

Факты о командах:

«Муром»

  • В среднем 0.4 гола за матч в атаке, 2.2 – в защите (последние 5 игр)

  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей

  • Пропускает в 6 из 8 последних игр

  • 7 очков после 13 туров и 10-е место

«Динамо Владивосток»

  • В среднем 1.0 гола за игру, 1.2 – пропущено
  • Проигрывает 3 последних матча
  • Забивает в 5 из 7 последних игр
  • 14 очков после 13 туров и 8-я позиция

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо Вл
0 : 0
05.04.2025
Муром

Прогноз на матч «Муром» – «Динамо Владивосток»

В этой встрече фаворитом выглядят гости. Несмотря на серию поражений, «Динамо» атакует острее и стабильнее. «Муром» – одна из наименее результативных команд турнира, с плохой реализацией и слабой обороной. Владивостокцы способны воспользоваться ошибками хозяев и забрать матч минимальной победой.Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Динамо Владивосток».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Динамо Владивосток» – коэффициент 6.90
  • Победа «Динамо Владивосток» – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Муром» меньше 1.0 – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.72

6.90
Точный счёт 0:1 в пользу «Динамо»
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Динамо Вл Муром
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